Sie sind hier: » » » » »

Weihnachts-Überraschung von FURminator Damit das Haus dieses Jahr zu Weihnachten blitzt und blinkt, präsentiert die Marke FURminator ihre deShedding Fellpflegewerkzeuge in einer tollen Geschenkbox. Sie beinhaltet zum einen das effektive FURflex deShedding Tool. Dieses entfernt lose Haare und Unterwolle aus dem Fell von Katze oder Hund, ohne zu schneiden oder das Deckhaar zu schädigen.

So kann das Haaren um bis zu 90 % reduziert werden*, Teppich und Polstermöbel bleiben sauber. Zum anderen überrascht die Box mit einem witzig-kuscheligen „Shedling-Haarmonster“ als Spielzeug. Die Vierbeiner haben sicherlich größten Spaß daran, mit dem Shedling zu toben.

Anschließend sind sie wunderbar müde gespielt und bereit für die Fellpflege.

Erhältlich ist die FURminator Geschenkbox für Hunde in den deShedding Tool-Größen S, M und L sowie für Katzen in den Größen S und L.



Weitere Meldungen Neu: FURminator FURflex Das neue FURminator FURflex System überzeugt durch seinen universellen, rutschfesten, ergonomisch geformten Griff, auf den sich die deShedding Fellpflegewerkzeuge stecken lassen.

[30.09.2017] mehr »

FURminator OnPack Promotion Passend zum Fellwechsel im Frühjahr lohnt sich die Anschaffung eines FURminator deShedding Fellpflegewerkzeugs für Hunde oder Katzen gleich doppelt: Denn beim Kauf gibt es eine passende Packung Shed Control Cloth gratis dazu [25.02.2016] mehr »

FURminator deLuxe Effektiv, einfach und schnell: deLuxe-Kollektion von FURminator optimiert die Fellpflege von Hunden und Katzen [24.03.2010] mehr »





Suchen Schnell-Suche

Sie suchen etwas Spezielles? Einfach Suchbegriff ins Feld eingeben und los: