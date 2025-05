Sie sind hier: » » »

PetTec Cam Buddy: Automatisierter Futterautomat mit integrierter Kamera für Hunde und Katzen Mit dem neuen PetTec Cam Buddy haben Frauchen und Herrchen ihre Fell-Lieblinge und deren Futtergewohnheiten stets im Blick. Die neue App-gestützte Lösung dient als Belohnungs- und Fütterungssystem mit integrierter Kamera inklusive Zwei-Wege-Audio-System zur Kommunikation mit dem tierischen Freund. Das ermöglicht nicht nur eine optimale Unterstützung bei Trainingseinheiten, sondern auch die Fütterung und Überwachung – inklusive Pushnachricht auf das Smartphone, wenn die Fellnase einmal alleine zu Hause ist. Dabei haben User die Wahl, ob das Futter automatisch nach einem Zeitplan oder manuell via App-Steuerung sowie per Tastendruck am Gerät ausgegeben wird.

Füttern, belohnen und kommunizieren – auch unterwegs Das Besondere am PetTec Cam Buddy ist die Verbindung zwischen Kamera und Futterautomat. So können die Tiere von unterwegs in Echtzeit beobachtet und belohnt werden – zum Beispiel, wenn ein über die Lautsprecher des Cam Buddy gegebenes Kommando ausgeführt wird. Für Katzen oder Hunde lässt sich mit der PetTec-App ein individueller Futterplan für mehrere Fütterungen am Tag erstellen. Das Futter wird dann zur angegebenen Zeit in zuvor festgelegter Menge automatisch vom Futterspender in den hochwertigen Napf mit Edelstahleinsatz ausgegeben.

Alles im Blick – bei Tag und Nacht Die integrierte 3-Megapixel-Kamera mit 125°-Weitwinkelobjektiv bietet eine hohe Auflösung von 2048 x 1536 Pixeln in HD+-Qualität und sorgt dank 10 m Nachtsichtfunktion auch bei schlechten Lichtverhältnissen oder in der Nacht für klare Aufnahmen. Auch verfügt die Cam über Bewegungs- und Geräuschsensoren. So werden auf Wunsch zum einen Fütterungsgewohnheiten des Tieres automatisiert aufgezeichnet und durch Zeitmarken und Bilder direkt in der App dokumentiert. Zum anderen erhalten Tierbesitzerinnen und -besitzer bei unruhigem Verhalten oder Bellen auf Wunsch eine Pushnachricht auf ihr Smartphone.

Zur individuellen Anpassung unterstützt dabei eine optionale Bellerkennung, die bei Aktivierung nur beim Bellen benachrichtigt, sowie eine Personenerkennung, die den User darauf hinweist, wenn Menschen erkannt werden, nicht aber, wenn sich die Katze oder der Hund im Raum bewegt. Neben der Echtzeitansicht ist eine Foto- oder Videoaufzeichnung über eine optionale microSD-Karte möglich.

Großes Fassungsvermögen, zuverlässige Technik Der Futterspender des PetTec Cam Buddy bietet ein großzügiges Fassungsvermögen von 8 Litern Trockenfutter und eignet sich für alle Arten bis zu einer Größe von 15 Millimetern pro Bröckchen. Das fortschrittliche Laufrad, der größere Futterbehälter und der breitere Spenderschacht garantieren dabei einen gleichmäßigen Auswurf ohne die Gefahr, dass das Futter stecken bleibt. So ist der Automat stets einsatzbereit und das dank Batteriefach für gängige Baby-C-Batterien selbst bei Stromausfall. Rutschfeste Füße und die Möglichkeit, den Cam Buddy an der Wand zu befestigen, sorgen zudem für einen festen Stand.

Ab sofort ist der PetTec Cam Buddy bei Amazon erhältlich. Im Lieferumfang enthalten sind der neben dem Futterautomat, ein robustes USB-A-auf-Rundstecker-Netzteil, eine Reinigungsbürste sowie ein Trockenmittel. Für letzteres verfügt der Futterautomat über ein eingelassenes Fach, sodass Futter stets trocken gehalten wird.

Die zugehörige PetTec Snoop Cube App steht kostenlos für Android und iOS zur Verfügung – ohne laufende Gebühren.



