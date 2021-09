Sie sind hier: » » » »

CBD-Pionier MAGU launched Tier CBD Öl für Katz, Hund, Pferd und Nagetier Das CBD-Öl für Tiere von MAGU ist seit 1. September 2021 sowohl im Online-Shop als auch in den beiden Shop Standorten in der Stiftgasse im Herzen Wiens sowie im Auhof Center erhältlich. Ob bei Tieren, die jetzt, da ihre Frauchen und Herrchen wieder mehr unternehmen, Separation Anxiety (Trennungsangst) entwickeln, bei Alterswehwehchen oder Reisestress: CBD wird mittlerweile auch bei Tieren erfolgreich eingesetzt. I n den letzten Jahren ist die Nachfrage von (Haus-) Tierbesitzer*innen nach CBD-Öl für ihre Lieblinge stark gestiegen, denn das Wirkspektrum der Hanfpflanze soll nicht nur dem Menschen vorbehalten werden. Auch bei Tieren wird CBD eine schmerzlindernde, entspannende und wohltuende Wirkung nachgesagt. Somit kann CBD sowohl gezielt bei bestimmten Beschwerden als auch allgemein zur Steigerung der Lebensqualität eingesetzt werden. Wichtig ist, dass die CBD-Öle so verwendet werden, dass sie einerseits zu Größe und Gewicht des Tieres passen, andererseits auch auf die speziellen Bedürfnisse der unterschiedlichen Tiere abgestimmt sind. Aus diesem Grund entwickelte MAGU drei verschiedene Bio CBD-Öle, die sich besonders gut für die unterschiedlichen Organismen der Tiere eignen: CBD-Öl für Katzen, Kleintiere oder Großtiere. Absolute Neuheit Für das CBD-Öl für Klein- bzw. Großtiere wurde eine Zusammensetzung aus Bio-Hanföl und CBD-Extrakt aus eigenem, biologischem Anbau gewählt. Die Maulpflege mit 10% CBD ist vor allem für große Tiere wie Pferde oder Hunde über 30 kg geeignet. Die Maulpflege mit 5% CBD für Nagetiere oder Hunde bis 30 kg. Für die Katze, das liebste Haustier der Österreicher*innen, verwendet MAGU eine Kombination aus Bio-Sonnenblumenöl und hochreinem CBD-Extrakt, da THC und Terpene für Katzen nicht empfohlen werden. Mit diesem CBD-Öl können also auch unsere Stubentiger*innen ohne Bedenken von der wohltuenden Wirkung von CBD profitieren. Die für die Produkte verwendeten Hanfpflanzen werden von MAGU selbst im Weinviertel angebaut. Durch ein innovatives, nachhaltiges Verfahren extrahieren sie die Inhaltsstoffe besonders schonend, wodurch sie in der maximal bioverfügbaren Form erhalten bleiben. (Ent-)Spannende Wirkung Kund*innen berichten, dass ihre Vierbeiner*innen nach der Einnahme beruhigter und ausgeglichener wirken. Vor allem ältere Tiere leiden weniger unter Alterswehwehchen.



Weitere Meldungen Kraft aus der Natur – Hanf & CBD für Hunde Regional hergestellte natürliche Produkte erfreuen sich größter Beliebtheit. Das gilt besonders auch für Hanf und daraus hergestellte CBD Öle [29.04.2021] mehr »

Kampagne #CBDbleibt gegen europaweites Verbot von CBD-Produkten Die Plattform „Zukunft Hanf Österreich“ führender CBD-ProduzentInnen wehrt sich gegen Ankündigungen der EU-Kommission und sammelt dazu Unterschriften [13.11.2020] mehr »

CBDog Cookies: HempMate führt Hanfblütenkekse für Vierbeiner ein CBD ist inzwischen bei uns Menschen sehr beliebt, da es eine entspannende und beruhigende Wirkung haben kann. Auch für unsere Vierbeiner wünschen wir uns nur das Beste und so wie der Wirkstoff uns Menschen unterstützen kann, wird CBD auch bei Tierhaltern immer beliebter [26.10.2019] mehr »





Suchen Schnell-Suche

Sie suchen etwas Spezielles? Einfach Suchbegriff ins Feld eingeben und los: