»

»

»

»

»

VetExpert Hepatiale Forte Small Breed and Cats Twist-Off

Ergänzungsfuttermittel für kleine Hunde und Katzen das dabei helfen kann die Leber optimal zu versorgen.

VetExpert Hepatiale Forte Small Breed and Cats ist ein Ergänzungsfuttermittel für kleine Hunde und Katzen zum Erhalt der natürlichen Leberfunktion.

Eigenschaften

Hepatiale Forte Small Breed and Cats enthält wertvolle Phospholipide und L-Ornithin, die maßgeblich am Fett- und Harnstoff-Stoffwechsel in der Leber beteiligt sind.



Die Phospholipide unterstützen die Wiederherstellung der Zellintegrität geschädigter Hepatozyten (Leberzellen) und vermindern duch eine Förderung der Kollagenase-Aktivität eine Fibrosierung (verstärkte Ablagerung von Bindegewebe).

Die Aminosäure L-Ornithin trägt als wichtiger Carrier im Harnstoffzyklus zum Ammoniakabbau uns somit zur Entgiftung bei.

Außerdem dient sie Katzen zur Ennergiegewinnung. Das Hepatiale Forte zeichnet sich durch eine einfache Dosierung sowie eine gute Akzeptanz aus.

Weitere Informationen zu VetExpert Hepatiale Forte finden Sie hier!