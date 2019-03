»

»

»

»

»

Neu: Flexadin Advanced revolutioniert die begleitende Unterstützung bei Osteoarthrose

Mit Flexadin Advanced bringt Vetoquinol erstmals ein Präparat auf den Markt, welches zwei potente Inhaltsstoffe auf einzigartige Art und Weise vereint: UC-II (nicht-denaturiertes Kollagen Typ II) und Boswellia serrata.



Flexadin Advanced Flexadin Advanced

UC-II interagiert mit dem darmassoziierten Immungewebe (Peyersche Plaques). Kleinste, wiederholt gegebene Mengen an immunologisch aktivem Kollagen Typ II führen dort zu oraler Toleranzbildung.

Aufgrund dieser werden im Organismus frei werdende Kollagen-Moleküle vom zellulären Immunsystem (T-Zellen) zwar weiterhin erkannt, es folgt aber keine Entzündungskaskade.

Extrakte aus Weihrauch-Harz finden schon in der traditionellen indischen Medizin in vielfältiger Weise Anwendung. Ihnen wird eine entzündungsmodulierende Aktivität zugeschrieben, die auch in tierexperimentellen Studien bestätigt wurde.



Beide Inhaltstoffe agieren in additiver Weise, da sie von unterschiedlichen Seiten in den Gelenkstoffwechsel eingreifen.

Die Kauleckerlis gibt es in zwei Packungsgrößen zu je 30 und 60 Stück - praktisch dargeboten in wiederverschließbaren Zip-Lock Beuteln.



Die Verabreichung des Präparats ist unkompliziert und vor allem bei größeren Hunden kostensparend, da unabhängig von Größe und Gewicht nur ein Chew pro Tag benötigt wird.













Weitere Meldungen

Apportieren belastet die Vorderbeine von Hunden Jagdhunde, wie die beliebte Rasse der Retriever, sind bestens geeignet, um Vögel oder kleines Wild zu apportieren. Das getragene Gewicht belastet allerdings den Bewegungsapparat der Hunde [18.01.2017] mehr »



Ihr Hund hinkt, wie können Sie ihm helfen?

Oft lahmt ein Hund. Häufig ist die Lahmheit lediglich die Folge eines „Stoßes“. Manchmal verbirgt sich aber eine chronische Krankheit dahinter, die zu einem Teufelskreis von Schmerzen und eingeschränkter Bewegung führt [17.11.2016] mehr »



Forscher entschlüsseln Gene für die Hüftgelenkdysplasie beim Hund Die Hüftgelenkdysplasie (HD) nimmt in der Hundezucht seit jeher eine wichtige Rolle ein, da sie sehr weit verbreitet ist und bei allen Hunderassen und Mischlingshunden vorkommen kann [12.05.2014] mehr »



Schwannzell-Therapie: Hoffnung für Hunde mit vollständiger Lähmung der Hintergliedmaßen Bandscheibenvorfälle kommen auch bei Hunden vor. Sie verursachen Schmerzen und mehr oder weniger starke neurologische Ausfälle. Das können Bewegungsstörungen, Lähmungen oder Urinabsatzbeschwerden sein - je nachdem wie stark das Rückenmark geschädigt ist [30.08.2013] mehr »