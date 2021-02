Sie sind hier: » » » » »

Webinar für Hundebesitzer: Epilepsie bei Hunden Live Zoom Webinar für Tierbesitzer am Donnerstag, 18. Februar 2021 um 19:30 Uhr, Kosten 25,00 €, durchgeführt von international anerkannten Spezialisten der Medizinischen Kleintierklinik Am Donnerstag, 18. Februar 2021 um 19:30 Uhr findet unser zweites Live-Webinar für TIERBESITZER*INNEN statt: Thema: „Das Gewitter im Kopf unserer Vierbeiner – Epilepsie erkennen und behandeln“ mit Prof. Dr. Andrea Fischer, Diplomate ECVN, ACVIM, Leitung der Abteilung Neurologie und der Sprechstunde „Epilepsie behandeln bei Hunden und Katzen“ der Medizinischen Kleintierklinik der LMU München. Epilepsie ist eine häufige chronische Erkrankung beim Hund, welche eine lebenslange Therapie benötigt. Nicht nur Hunde, sondern auch Katzen können daran erkranken. Krampfanfälle bedeuten für das Tier, aber auch für den Besitzer, großen Stress. Eine adäquate und individuell angepasste Therapie ist absolut essentiell, um die Anfälle bestmöglich zu reduzieren. Tier und Tierbesitzer*innen brauchen in dieser Situation eine wissenschaftlich fundierte und umfassende tierärztliche Begleitung, die für Fragen und Medikamentenanpassungen regelmäßig unterstützend zur Seite steht. In unserem Webinar soll die Erkrankung Epilepsie Tierbesitzern nahe gebracht werden. Besitzer können sich im Live-Webinar mit der Erkrankung vertraut machen und die möglichen Therapieoptionen kennen lernen. Zudem werden folgende Fragen besprochen: Woher kommt die Epilepsie bei meinem Tier?

Hat mein Tier mit Epilepsie ausreichend Lebensqualität?

Welche Untersuchungen sind erforderlich?

Wie lange kann mein Tier mit Epilepsie leben?

Kann ich die antiepileptische Therapie im Laufe der Zeit reduzieren/absetzen?

Die Teilnehmer haben im Anschluss an den Vortrag die Möglichkeit, alle ihre eigenen Fragen an die Spezialistin Frau Prof. Dr. Fischer zu stellen. Datum und Uhrzeit: Donnerstag, 18. Februar 2021 um 19:30 Uhr, € 25,00 Mit diesem Registrierungslink können Sie sich kostenpflichtig anmelden!



Weitere Meldungen 240. Gründungstag der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) Vor 240 Jahren wurde die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) auf Weisung des Königs Georg III. als Roßarzney-Schule gegründet [27.11.2018] mehr »

2,5 Millionen Euro für die Erforschung von Gehirn- und Rückenmarks-Erkrankungen des Hundes Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert an der TiHo mit rund 2,5 Millionen Euro ein neues Forschungsprogramm zu neurologischen Erkrankungen des Hundes [25.08.2009] mehr »











Suchen Schnell-Suche

Sie suchen etwas Spezielles? Einfach Suchbegriff ins Feld eingeben und los: