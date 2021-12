»

Der perfekte Notvorrat für den Hund

Es gibt Dinge, die man am besten immer zu Hause als Vorrat lagert. Dazu gehören H-Milch, Haferflocken, Mehl, Eier, Nudeln und Konserven. Auch Toilettenpapier, Papiertaschentücher, Duschgel und Seife halten viele Menschen gerne vorrätig. Tierhalter brauchen noch etwas mehr für den Notfall.

Schließlich wollen auch Hund und Katze bei einer Katastrophe etwas fressen und ansonsten gut versorgt sein.

Das gehört in den Vorratsschrank

Was wir Menschen im Notfall brauchen, ist hinlänglich bekannt. Die Ratschläge des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bieten uns eine Orientierung. Ein Unglück ist schnell geschehen und unverhofft kommt oft. Überschwemmungen, Stromausfälle, Tornados und vieles mehr können uns jederzeit in eine ernste Notlage bringen.

Deshalb sollte auch für das Tier immer ein mindestens 14-tägiger Futtervorrat im Haus sein. Doch das ist noch lange nicht alles, denn nicht nur Katastrophen größeren Ausmaßes werfen uns aus der Bahn, sondern auch kleine Ereignisse und Missgeschicke zur unpassenden Zeit. Es gibt Situationen, die ein rasches Handeln und das Vorhandensein bestimmter Dinge erfordern.

Passiert das Malheur am Wochenende oder an einem Feiertag, dann sind in der Regel die Tierfachgeschäfte und oft auch die Tierarztpraxen geschlossen. Wie wir Menschen braucht deshalb auch der Hund eine Notapotheke. Am besten bestellt man die wichtigsten Dinge direkt im Internet und profitiert hier von einer großen Auswahl.

Tierbedarf aus der Apotheke

In der Online-Apotheke findet der Hundehalter nicht nur verschreibungspflichtige Medikamente, sondern jede Menge nützlicher Sachen, die dem Tier im Notfall helfen. Somit ist es möglich, im Ernstfall so schnell wie möglich Erste Hilfe zu leisten. Dazu gehört zum Beispiel das passende Zubehör für die Wundversorgung wie Verbände, Schutzkragen und Höschen.

Der Schutzkragen verhindert, dass verletzte Hunde an ihrer Wunde lecken oder sich im Falle einer Augenverletzung scheuern. Desinfektionsmittel wie Jod dienen der Erstversorgung der Wunde und wirken einer Infektion durch Bakterien und andere Keime effektiv entgegen. All diese Dinge gehören selbstverständlich auch in die Reiseapotheke.

Was vor allem nicht fehlen darf, sind Parasitenabwehrmittel. In südlichen Ländern weit verbreitet ist zum Beispiel die Buntzecke, die dafür bekannt ist, gefährliche Krankheiten zu übertragen. Leider ist sie immer häufiger auch in Mitteleuropa anzutreffen.

Nützliches für den Alltag

Natürlich gibt es in der Online-Tierapotheke nicht nur Notfall-Equipment, sondern auch viele praktische Dinge für den alltäglichen Gebrauch. Dazu gehören zum Beispiel spezielle Bürsten zum Entwirren von Zotteln sowie Fellscheren. Zahnpflegezubehör speziell für den Hund sowie Hunde-Shampoo ergänzen das umfangreiche Angebot. Gesunde Snacks und Futtermittel sowie Ergänzungsfutter und Präparate für Gelenke, Knochen, Haut, Fell, Herz und Kreislauf finden sich ebenfalls in der Online-Apotheke.

Augentropfen und Ohrenreiniger komplettieren das Sortiment ebenso wie Mittel zur Beruhigung der Nerven und zur Stabilisierung von Magen und Darm. Derzeit voll im Trend liegen Produkte mit CBD. CBD ist die Abkürzung von Cannabidiol. Die Substanz stammt aus der Hanfpflanze und entfaltet im Gegensatz zum THC keine psychedelische Wirkung. CBD-Öl für Hunde wirkt beruhigend und wirkt in Stresssituationen wahre Wunder. Es macht nicht süchtig und fördert einen gesunden Schlaf.

Fazit: Verantwortungsbewusste Tierbesitzer sorgen vor und legen für ihren Hund einen adäquaten Notvorrat an. Neben ausreichend Futter beinhaltet dieser auch medizinische Produkte für die Erste Hilfe.









