»

»

»

»

Ein Welpe zieht ein: 1.000 Fragen!

Kostenloser Welpen-Abend zur Gesundheitsvorsorge in der AniCura-Tierklinik Aspern

Wie oft muss ein Welpe eigentlich pinkeln? Warum ist entwurmen so wichtig und wann ist eigentlich Zeit für die erste Impfung?

Finden Sie es heraus: Auf dem Welpen-Abend am 23. Mai von 19:30 bis 21:30 Uhr in der AniCura Tierklinik Aspern in Wien. Unter dem Motto „Welpen-Wissen“ veranstalten ausgewählte AniCura-Standorte umfassende Info-Abende für frisch gebackene oder werdende Welpenbesitzer.

Fachexperten informieren über die wichtigsten gesundheitlichen Vorsorgetermine für die kleinen Vierbeiner, aber auch über alltägliche Fragestellungen zu Themen wie Fell- und Zahnpflege.

„Viele Welpenbesitzer sind in den ersten Wochen oft verunsichert, deshalb war es uns wichtig, die Welpen-Wissen-Kampagne zu unterstützen“, sagt Tierärztin Mag. Elisabeth Kasper. „Am 23. Mai dreht es sich bei uns vor allem ums Impfen, die optimale Kastrationszeit, Entwurmung und vieles mehr.



Ein besonderes Highlight ist zudem ein Vortrag unserer Tierpflegerin und Hundetrainerin Manuela Vogler. Als Expertin wird sie den Teilnehmern wertvolle Tipps zur Erziehung des Welpen geben. Tierpfleger Alen Mrzic, selbst erfolgreicher Hundesportler, wird zudem zum richtigen Umgang mit dem Welpen sprechen und praktische Übungen zeigen.“

AniCura ist eine auf die tierärztliche Versorgung von Haustieren spezialisierte Familie namhafter Tierkliniken und Tierarztpraxen. In mehr als 250 Kliniken und Praxen in Skandinavien, Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden werden über zwei Millionen Tiere jährlich behandelt.

Das Infektionsrisiko senken: Rechtzeitig mit Impfungen beginnen!

Das Team der AniCura Tierklinik Aspern ist sehr gut geschult im Umgang mit Welpen. Rechtzeitige Impfungen sind die wichtigste Maßnahme, um den Welpen vor ernsthaften Erkrankungen zu schützen, die nur schwer behandelbar sind. Auch das Infektionsrisiko für den Gesamthundebestand wird gesenkt.

Dies ist besonders wichtig, da Hunde ihr Herrchen oft überallhin begleiten. Mit den Impfungen sollte deshalb rechtzeitig begonnen werden. Dies gilt auch, wenn ein Hund als Welpe nicht geimpft wurde.

Jetzt anmelden: Kostenlose Teilnahme am AniCura Welpen-Abend

„In meinem Bekanntenkreis sehe ich immer wieder, dass falsche Annahmen über die ideale gesundheitliche Versorgung eines Welpen bestehen – sogar über für Hunde giftige Lebensmittel! Da kann es schnell zu Unfällen kommen, manchmal mit schwerwiegenden Folgen.

Mit unserem Welpen-Abend möchten wir Hundebesitzern die Unsicherheit nehmen, aber auch darauf aufmerksam machen, dass bereits die Gesundheit des Welpen ernst zu nehmen ist“, sagt die erfahrene Tierärztin Mag. Elisabeth Kasper.

Neben der Impfvorsorge dreht es sich auf dem Welpen-Abend am 23. Mai auch um Zahnvorsorge, Entwurmung, Mikro-Chip-Kennzeichnung und Fellpflege.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Online-Anmeldung ist notwendig, da die Plätze begrenzt sind: www.anicura.de/welpen-wissen/

Termin:

AniCura Welpen-Abend

AniCura Tierklinik AspernAspernstraße 1301220 Wien+43 1 280 102023. Mai 2019, 19:30 bis 21:30 Uhr