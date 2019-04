»

Impfen für Afrika 2019

Die Schwerpunktaktion Impfen für Afrika von Tierärzte ohne Grenzen Österreich findet heuer von 20.bis 26. Mai statt. In dieser Woche impfen TierärztInnen wie gewohnt Haustiere, und spenden die Hälfte der Impfeinnahmen für Tierärzte ohne Grenzen.

Die Aktion Impfen für Afrika von Tierärzte ohne Grenzen (VSF) unterstützt dieses Jahr das Projekt Mobile Schule für Sandawe Agro-Pastoralisten. Die TeilnehmerInnen gehören dem Volksstamm der Sandawe in Tansania an. Immer mehr junge Sandawe sehen sich daher gezwungen, ihr Land aufzugeben und ihre Heimat zu verlassen, um ihr Glück als Tagelöhner in den Großstädten zu suchen.

Stattdessen ist ein Leben in den Elendsvierteln der Megametropolen vorgezeichnet. Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, hat Tierärzte ohne Grenzen eine mobile Schule für Viehzucht und Ackerbau ins Leben gerufen. Mehr über dieses Projekt hier!

Das Projekt soll:

den TeilnehmerInnen essentielles landwirtschaftliches Grundwissen vermitteln

ihnen neue Lebensperspektiven eröffnen

eine gute Versorgung ihrer Rinder- und Ziegenherden sicherstellen

Der Unterricht findet direkt in den Sandawe-Dörfern statt. In Gruppen von 20 Personen erhalten die Teilnehmer eine praxisnahe Ausbildung, bei der sie das Gelernte sofort anwenden können.



Um die Teilnehmer vom Anbau bis zur Ernte bestmöglich zu betreuen, finden 14 mehrtägige Ausbildungsmodule pro Jahr statt. So können die Teilnehmer eventuell auftretende Probleme gemeinsam mit den VSF-Trainern rasch und fachkundig lösen.

Neben dem professionellen Know-how stellt VSF den Teilnehmern qualitativ hochwertiges regionales Saatgut und Setzlinge zur Verfügung – die beste Voraussetzung für eine gehaltvolle Ernährung für Mensch und Tier.

Sie sind TierbesitzerIn und wollen die Aktion unterstützen? Mehr Infos finden Sie hier!









