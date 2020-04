»

Impfen für Afrika 2020: Globaler Lebensmittelbetrug – Zeit zu handeln!

Das Prinzip ist einfach: Die teilnehmenden TierärztInnen impfen während der Aktionswoche vom 4.bis 10. Mai 2020 wie gewohnt Haustiere und spenden die Hälfte der Impfeinnahmen an Tierärzte ohne Grenzen Österreich (VSF).

Dieses Jahr kommen die Spenden dem Projekt Globaler Lebensmittelbetrug - Zeit zu handeln zugute.

Schon seit einigen Jahren ist VSF dem globalen Lebensmittelbetrug auf der Spur. 2008 gelang es, einen Lebensmittelskandal um Milchpulver in Afrika aufzudecken, das mit Melamin und Blei kontaminiert war.

Forschungsarbeit in diesem Bereich führt VSF regelmäßig in die Slums afrikanischer Megacities. Wussten Sie, dass allein in Afrika etwa 300 Millionen Menschen in Elendsvierteln leben? Das entspricht der Gesamtbevölkerung von Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Polen und Österreich!

Slumbewohner beziehen ihre Grundnahrungsmittel auf dem Schwarzmarkt. Viele dieser Lebensmittel sind minderwertig, verfälscht oder gesundheitsschädlich.

Prof. Dagmar Schoder, Präsidentin von VSF und Leiterin der Arbeitsgruppe für Globale Lebensmittelsicherheit an der Vetmeduni Wien: "Gerade der Markt für Milchpulver und Säuglingsnahrung ist sehr anfällig für Betrug. So wird beispielsweise billiger Harnstoff dem Milchpulver beigemischt, um einen erhöhten Proteingehalt vorzutäuschen, oder das hochgiftige und kanzerogene Formalin, um eine längere Haltbarkeit zu gewährleisten."

Ziel von VSF ist es,

in den ärmsten Regionen der Welt Workshops in Sachen Lebensmittelbetrug abzuhalten und

vor Ort Untersuchungen durchzuführen. In Zusammenarbeit mit den lokalen Lebensmittelkontrollbehörden und

Universitäten bilden wir versierte Fachkräfte aus. Diese erhalten das nötige Know-how, um Lebensmittelbetrug zu

erkennen und selbstständig Beprobungen vor Ort vorzunehmen.





Dank der Sponsoren Richter Pharma und der Gesellschaft der Freunde der Veterinärmedizinischen Universität Wien, die auch heuer wieder sämtliche Kosten für Druck und Versand für "Impfen für Afrika" übernehmen, garantiert VSF, dass alle Spenden zu 100% den Hilfsprojekten zugutekommen.

Alle teilnehmenden TierärztInnen finden Sie unter www.vsf.at.









