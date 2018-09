Sie sind hier: » » » » »

Workshop "Pudel in verschiedenen Varianten" Dieser Workshop am 19. Oktober 2018 mit Carmen Schreiner eignet sich für Anfänger und Fortgeschrittene, die noch Tipps und Tricks beim Schneiden des Pudels benötigen. Wir werden viele Themen, wie Vorarbeiten beim Pudel, Profil erarbeiten, Linien setzen, richtige Scherentechnik, Kammtechnik, Schneidetechnik, Fellunterschiede, Scheren- und Körperhaltung vom Petgrooming bis Modeschur, Fehlerkorrekturen uvm. behandeln. Es kann als aktiver Teilnehmer mit eigenem Hund oder Zuschauer an diesem Workshop teilgenommen werden. Link: Weitere Informationen und Anmeldung



