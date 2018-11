»

Professionelle Fellpflege im Hundesalon Breitenfurt: Gesundheit für Fell und Haut

Das Wohlbefinden eines Hundes hängt wesentlich vom Zustand und der Gesundheit seiner Haut und seines Fells ab, denn gesundes Fell wirkt wie eine Klimaanlage: Es bietet Schutz sowohl gegen Nässe und Kälte als auch gegen Hitze. Verfilzungen und Schmutz stören diese wichtige Funktion. Deshalb sind hochwertige Ernährung und regelmäßige Fellpflege so wichtig!







Dipl. Hundestylistin Doris Quehenberger: Grooming-Ausbildung in den USA, Perfektionsausbildung in Trimm- und Schnitttechnik Dipl. Hundestylistin Doris Quehenberger: Grooming-Ausbildung in den USA, Perfektionsausbildung in Trimm- und Schnitttechnik

So wie es zahlreiche Hunderassen und unendlich viele Mischlinge gibt, gibt es auch verschiedene, sehr unterschiedliche Fellarten. Es gibt Lang-, Kurz-, Glatt- und Seidenhaar sowie Rauhaar und Stockhaar mit mehr oder weniger Unterwolle.





Wölfe und frei lebende Hunde haben einen völlig anderen Fellwechsel, als unsere Hunde, die z.B. auch im Winter in der warmen Wohnung leben (müssen). Hunde sind zwar, ebenso wie die Wölfe, Caniden, aber eben keine Wölfe sondern HAUS-Tiere.



Dazu kommt, dass die meisten Hunde heute nicht mehr ihrem Zuchtgedanken entsprechend gehalten werden: Viele Rassen wurden aus ihrer natürlichen Umgebung in für sie artfremde Gegenden geholt: Nordische Rassen weit in südliche Gefilde, wärmebedürftige Rassen wie Chihuahuas oder Nackthunde müssen nun auch in kalten Gegenden zurechtkommen. (Mäntelchen im Winter sehr zu empfehlen: außen wasserdicht, innen warm).

Mehr Informationen zur professionelle Fellpflege auf der Website vom Hundesalon Breitenfurt!





