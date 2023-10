Sie sind hier: » » » » »

Hundesalon Breitenfurt: Fellpflege ist Beziehungsarbeit! Deshalb ist es mir wichtig, dass sich Ihr Hund bei mir im Salon vom ersten Augenblick an wohl und sicher fühlt. Alles geschieht ruhig, sanft, souverän und ohne jeden Zwang. Ich lasse mir Zeit für Ihren Hund. Zum Auskämmen der Unterwolle verwende ich nur hochwertige besonders fell– und hautschonende Spezialbürsten. Wichtig ist mir auch, dass wirklich nur die tote Unterwolle ausgekämmt wird, damit die lebende Unterwolle Ihres Hundes zu jeder Jahreszeit ihre volle Funktion behält. Hunde, deren Fell geschoren oder geschnitten werden muss, werden nach dem Durchkämmen und Entfilzen immer gebadet. Ich verwende dazu nur absolut hochwertige, optimal auf Haut und Fell des Hundes abgestimmte chemie– und parfumfreie Naturseifen. Parfums, Silikone und andere „fellaufbereitende“ Chemikalien haben in einem gesunden Pflegeprodukt für Hunde absolut nichts verloren! Auch das Abspülen des Fells mit dem richtigen Wasserdruck und der richtigen Wassertemperatur kombiniert mit einer Entspannungsmassage nach Tellington wirkt sehr beruhigend auf den Hund, sodass ich ihn nicht fixieren muss; die Hunde genießen bei mir ihr Duschbad völlig frei. Um das Ausföhnen so effizient wie möglich zu gestalten, werden bei mir Fell und Pfoten nach dem Baden mit hochwertigen Baumwoll-Handtüchern gründlich vorgetrocknet. www.hundesalonbreitenfurt.at



