Hundesalon Mr. & Mrs. Dog

„In unserem Hundesalon im Hundsgut Hewera beschäftigen wir uns in erster Linie mit der artgerechten Pflege Ihres Lieblings! Der Besuch bei einer Hundefriseurin beinhaltet nicht nur ästhetische Aspekte! Eine professionelle Fellpflege kann Hauterkrankungen, Augenentzündungen sowie dem Einnisten von Ungeziefer vorbeugen, aber vor allem trägt es definitiv zum Wohlbefinden Ihres Hundes bei! Gemäß unserem Motto: „Nur der Schwache wappnet sich mit Härte. Wahre Stärke kann sich Toleranz, Verständnis und Güte leisten“ (Tilly Boesche-Zacharowski) gehen wir auf jeden Hund individuell ein und arbeiten mit ihm in dessen Tempo. Eine unserer Stärken ist unsere langjährige Erfahrung mit ängstlichen, unsicheren und/oder traumatisierten Hunden in der Verhaltensberatung! Daher wissen wir, dass gerade ängstliche oder unsichere Hunde oft mehr Zeit benötigen, um Vertrauen aufzubauen. Wir arbeiten daher immer gewaltfrei, ohne Zwang, mit viel Geduld und Ruhe! Uns sind ALLE Hunde herzlich willkommen!“