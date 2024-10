Sie sind hier: » » » » »

Flyball: Die Formel 1 des Hundesports Was ist Flyball? Flyball ist ein dynamischer Hundesport, bei dem Geschwindigkeit, Spieltrieb und Teamwork im Vordergrund stehen. Zwei Mannschaften treten gegeneinander an, wobei jeder Hund einen Parcours mit Hürden und einer Ballbox bewältigt.

So funktioniert's: Der Parcours: Vier Hürden und eine Ballbox bilden die Strecke.

Parcours: Vier Hürden und eine Ballbox bilden die Strecke. Die Mannschaft besteht aus 6 Hunden mit ihren Hundeführer, wovon 4 in der Begegnung gegen eine Mannschaft laufen Der Ablauf: Der Hund springt über die Hürden.

An der Box löst er den Ball aus.

Er apportiert den Ball zurück über die Hürden.

Der nächste Hund läuft in den Pacours

Das Ziel: Schnellster fehlerfreier Lauf gewinnt. Die Vorteile von Flyball: Fitness für Hund und Halter: Ausdauer, Koordination und Kraft werden trainiert.

Stärkung der Bindung: Gemeinsames Training festigt die Beziehung zwischen Hundeführer und Hund

Sozialverhalten wird gefördert.

Spaß und Action: sind garantiert Fast jeder Hund kann Flyball machen, wichtig ist nur, dass er gesund ist und eine körperliche Eignung mitbringen. Auch sollte er nicht aggressiv gegenüber anderen Hunden und Menschen sein.

Interesse bekommen? Wer mit seinem Hund einen rasanten Teamsport ausprobieren möchte, ist bei Flyball genau richtig. Für gewöhnlich brauchen die Hunde etwa ein Jahr, um fertig ausgebildet zu sein und auf Turnieren starten zu können. Man kann bereits mit einem Welpen mit Basisübungen wie Rücklauf, Beutetausch, Bindungsarbeit und Wechseltraining starten und ihn so bestmöglich auf das eigentliche Flyballtraining vorbereiten. Wer Lust hat, gemeinsam mit seinem Hund in einem Team zu laufen, die Bindung zu festigen und einfach nur Spaß haben möchte, gleichzeitig aber auch gerne sportliche Herausforderungen annimmt, ist bei den österreichischen Flyballvereinen gerne gesehen.

Derzeit gibt es drei Vereine in Österreich, die Flyball anbieten:

ÖGV The Ultimates Flyball Austria

www.theultimatesflyball.at



ÖRV Bad Fischau-Brunn

www.pinkpawsflyballteam.com



De An und Di Audan

fellnasen-ag.jimdofree.com







