Das ÖGV The Ultimates Flyball Austria-Team stellt sich vor

Unser Team The Ultimates Flyball Austria wurde im Jahr 2018 mit nur vier Hunden gegründet.

Um einen Flyballhund korrekt, möglichst gesund und schonend für den Bewegungsapparat auszubilden, benötigt man sechs bis zwölf Monate, je nach Alter, physischem Zustand, Ausbildungsstand und Trainingshäufigkeit.







Auf einem Turnier können maximal sechs Hunde im Team laufen. Im Jahr 2020 war es soweit, wir starteten auf unserem ersten Turnier in Ungarn und erreichten den vierten Platz.





Richtig durchstarten konnten wir im Jahr 2022. In diesem Jahr hatten wir eine solide, fixe und sichere Mannschaft. Erste Stockerlplätze folgten.

Seit diesem Jahr besteht auch die Möglichkeit, dass Hunde einzeln an den Start gehen können. Diese Chance nutzen wir natürlich seither für unsere Rookies.

Unser Team wuchs stetig und im Jahr 2024 wurden wir Mitglied beim ÖGV - Österreichischer Gebrauchshundeverein.

Erstmals konnten wir mit zwei Mannschaften an den meisten Turnieren teilnehmen und erzielten auf sieben internationalen Turnieren acht Stockerlplätze.

Darunter befindet sich auch ein Weltmeistertitel. Seit Oktober 2024 halten wir zudem den neuen österreichischen Flyballrekord von 16,84 Sekunden. Diesen Rekord wollen wir im Jahr 2025 natürlich noch einmal unterbieten.

Derzeit haben wir 25 Mitglieder und 22 Hunde.

Wir trainieren im Sommer in Bad Fischau Brunn auf dem Außengelände der - Die Hundesporthalle und im Winter in einer Halle in Wiener Neudorf (Ave-Dog Halle).

Seid ihr motiviert mit eurem Hund einen Teamsport auszuprobiern, mag euer Hund Bälle und hat eine gute Bindung zu euch? Dann meldet euch unter: [email protected] jederzeit bei uns.

Ihr wohnt nicht in der Nähe?

Vielleicht könnt ihr ja eure Hundeschule für Flyball begeistern. Wir unterstützen euch dann beim Aufbau eines Teams.

