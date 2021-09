Sie sind hier: » » » » »

16.2.2007: "Begabt - und doch Probleme in der Schule"

Ruth Bulant mit ihrem TAT-Hund Balduin Ruth Bulant mit ihrem TAT-Hund Balduin Weiterführender Workshop "Ganzheitliche Pädagogik" im März 07 und Hilfestellung in Einzelgesprächen für Eltern, weitere Infos auf www.equibalance.com. Vortrag: "Begabt - und doch Probleme in der Schule" Freitag, 16. Februar 07, 19.00 Uhr Ort: MTB - Mensch-Tier-Balance-Zentrum, Burgstall bei Maria Anzbach Kosten: 10,00 Euro Unkostenbeitrag Wir bitten um Platzreservierung bei Frau Claudia Führer siehe Kontakt MTB-Zentrum Burgstall 2

3034 Maria Anzbach T: 0664 252 6699 zentrum@equibalance.com www.equibalance.com

