Tiere als Therapie

Der gezielte Einsatz von Tieren hat sich sowohl bei der Therapie körperlicher als auch seelischer Erkrankungen bewährt. Damit Patienten von dieser Art der Behandlung optimal profitieren können, sollten geeignete Tiere ausgewählt und von geschultem Personal eingesetzt werden.

Die Fachzeitschrift "kleintier konkret" (MVS Medizinverlage, Stuttgart. 2006) informiert über die Anwendungsgebiete der tiergestützten Behandlung sowie über die Möglichkeit, sich professionell zum Therapeuten ausbilden zu lassen.

Zahlreiche Studien haben bereits gezeigt, dass die tiergestützte Therapie eine positive Wirkung auf Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat. Auch in der Rehabilitation nach Unfällen, bei Behinderten oder bei Menschen mit neurologischen Störungen zeigt diese Behandlung große Erfolge.

Neben Delfinen und Pferden, die bereits wirksam eingesetzt werden, eignen sich auch landwirtschaftliche Nutztiere, Katzen und insbesondere Hunde für die Verwendung in der tiergestützten Therapie.

"Vor allem ältere Menschen profitieren davon, dass die Lebensqualität durch den Kontakt mit Tieren verbessert wird", so Professor Josef Leibetseder, Vorsitzender des Vereins "Tiere als Therapie" an der Veterinärmedizinischen Universität Wien. "Der Einsatz von Tieren hat sich aber auch bei der Behandlung hyperaktiver und autistischer Kinder bewährt." Zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer berichten zudem, dass ihre Schüler aufmerksamer und motivierter sind, sobald ein Tier in der Klasse anwesend ist. Durch die nonverbale Verständigung mit den Tieren wird gleichzeitig die Kommunikationsfähigkeit verbessert.

"Die Nachfrage nach gut ausgebildeten Therapeuten ist groß", betont Professor Leibetseder. Der Verein "Tiere als Therapie" (TAT) unterstützt daher den Lehrgang "tiergestützte Therapie und tiergestützte Fördermaßnahmen", der an der Universität Wien angeboten wird. Dort haben Interessierte die Möglichkeit, sich Berufs begleitend ausbilden zu lassen.

"Die Absolventen dieser Ausbildung qualifizieren sich damit für ein eigenverantwortliches Arbeiten im Rahmen von Institutionen oder in der freien Praxis", erklärt Professor Leibetseder. Da die Nachfrage nach gut ausgebildeten Therapeuten groß sei, hätten professionell arbeitende Teams gute Berufsaussichten.

"Sowohl aus sozialen als auch aus wirtschaftlichen Gründen ist die tiergestützte Therapie ein förderungswürdiges Konzept", so Professor Leibetseder. "Insbesondere Veterinärmediziner sind daher aufgerufen, sich aktiv in diese Form der Behandlung einzubringen."

