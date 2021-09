»

Kursreihe Zusatzqualifikation Tiergestützte Pädagogik

Die berufsbegleitende Kursreihe zur tiergestützten Intervention startet im Juli 2010 in Wien

Eine Zusatzqualifikation für tiergestützte Pädagogik und tiergestützte Fördermaßnahmen für den professionellen Einsatz von Tieren in der Betreuung von jungen Menschen im Sinne der Gesundheitsförderung

Die Kindheit ist der Nährboden, von dem wir ein Leben lang zehren. Ein inniger Kontakt zur Natur ist eine Energiequelle, die wir unser Leben lang immer wieder auffüllen können.

Die bereits lange bekannte positive Wirkung vom Tier auf den Menschen wurde in den 60er – Jahren vom Kinderpsychotherapeuten Boris M. Levinson wieder entdeckt und erforscht.

Der Einsatz von unterschiedlichen Tierarten im Rahmen der tiergestützten Pädagogik bietet wertvolle Chancen und Möglichkeiten, um Stärken zu fördern sowie Entwicklungsprozesse zu begleiten.

Tiergestützte Pädagogik und tiergestützte Fördermaßnahmen als einjährige BERUFSBEGLEITENDE Ausbildung für den professionellen Einsatz von Tieren in der Betreuung von jungen Menschen.

Der Erwerb der pädagogischen Kompetenzen zur Gestaltung tiergestützter Angebote steht im Zentrum. In dieser Kursreihe werden pädagogische, didaktisch - methodische Kenntnisse erworben um Kindern und Jugendlichen einen positiven Zugang zu Tieren zu ermöglichen und daraus vielfältige Förderungs- und Bildungsangebote abzuleiten.

Die Zusatzqualifikation Tiergestützte Pädagogik ist ein Konzept zur Gestaltung und Durchführung von anspruchsvollen und abwechslungsreichen Angeboten zur erlebnisorientierten Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aller Altersstufen mit Tieren.

Zielgruppe

Tiergestützte Pädagogik richtet sich an Personen, die an den persönlichkeitsbildenden Aspekten der Mensch – Tier Interaktion interessiert sind, im besonderen an Menschen, die im pädagogischen oder sozialen Berufsfeld tätig sind bzw. sich in Ausbildung zu einem solchen Beruf befinden, wie zum Beispiel:

KindergartenpädagogInnen, -leiterInnen, - assistentInnen, KindergruppenbetreuerInnen, LehrerInnen aller Schultypen, SozialpädagogInnen, FreizeitpädagogInnen und an alle im Erziehungswesen Tätigen.



Nähere Infos dazu auf www.tiergestütztepädagogik.at

