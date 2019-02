»

Diplomlehrgang zur geprüften Fachkraft für tiergestützte Therapie (TGT) und tiergestützte Fördermaßnahmen

Österreichs einziger vom europäischen Dachverband ESAAT zertifizierter Lehrgang startet im März - kostenloser Informationsabend am Donnerstag, 14.2.2019 um 16 Uhr in 1220 Wien, Silenegasse 2

Der Verein Tiere als Therapie besteht seit 30 Jahren und ist mit 15.000 ausgebildeten Therapiebegleithunde-Teams und 500.000 Einsätzen weltweit die größte Vereinigung, die sich mit dem Thema tiergestützte Therapie beschäftigt.

Tiere sind ein Stück Natur, die positive und heilende Einflüsse auf Menschen haben, unzählige Studien beweisen mittlerweilen die Wirkung!

Für alle, die schon immer mit Mensch UND Tier arbeiten wollen gibt es DIE Möglichkeit:

DIPLOMLEHRGANG zur geprüften Fachkraft für tiergestützte Therapie (TGT) und tiergestützte Fördermaßnahmen – Start: März 2019

Zusatz (optional): Ausbildung mit dem eigenen Hund zum TAT-Therapiebegleithunde-Team

Es ist oft erstaunlich viel Einfühlungsvermögen unsere Hunde beweisen, ein Hund z. B. sehr genau unterscheidet, wie und in welcher Form er sich an den/die jeweiligen KlientIn bzw. an das jeweilige Kind anzupassen hat. Bei dieser Ausbildung werden die Hunde sehr behutsam auf ihre Tätigkeit vorbereitet und mit viel positiver Bestärkung, Lob und Spaß motiviert.

Der größte und älteste Verein in EUROPA startet im März 2019 wieder den bewährten Diplomlehrgang für TGT – der Lehrgang ist berufsbegleitend, also auch für voll Berufstätige möglich.

Ziel dieses Diplomlehrgangs ist die Qualifikation zur geprüften Fachkraft für den professionellen Einsatz von Tieren bei der Unterstützung von Menschen aller Altersgruppen. Im Besonderen von Menschen mit einem erhöhten Förderbedarf (z.B. in Krankenhäusern, geriatrische Zentren, pädagogische Einrichtungen, Rehabilitations-zentren etc.) im Sinne der Gesundheitsförderung, präventiver und rehabilitativer Maßnahmen.

Dabei besteht die Möglichkeit, seinen eigenen Hund als TAT-Therapiebegleithund auszubilden, um als TAT-Therapiebegleithundeteam professionell aktiv zu sein. Zudem kann als TAT-Therapiebegleithundeteam noch eine Spezialisierung für verschiedene Bereiche wie Pädagogik, Geriatrie, Sozialbereich oder psychotherapeutische Einsätze absolviert werden, sowie eine Vorbereitung für die staatliche Therapiebegleithunde-Prüfung.

Aufbau und Dauer

Kosten

Abschluss

Genauere Infos und Termine

Der Lehrgang findet an 16. Wochenenden (ca. 1x im Monat), jeweils am Samstag und am Sonntag (ca. 8:30-17:00) statt. Zusätzlich: 2 Prüfungstermine, 1 Präsentations¬termin. Weiters müssen eine wissenschaftliche Hausarbeit und 160 Stunden Praktikum (selbstständig zu organisieren) erbracht werden. Bei der Wahl mit der Ausbildung mit eigenem Hund, müssen zusätzlich vereinzelte Kurse besucht und Prüfungen (Theorie und Praxis) abgelegt werden.Der Preis beträgt 5.100,- € (ohne Ausbildung mit eigenem Hund) bzw. 5.800,- € (mit Ausbildung mit eigenem Hund), die TeilnehmerInnenanzahl ist limitiert.Zertifikat zur geprüften Fachkraft für TGT und tiergestützte Fördermaßnahmen - optional: „TAT-Therapiebegleithundeteam“Anmeldefrist bis 28.02.2019 unter https://www.tierealstherapie.at/anmeldung-zum-dl-tgt-therapie/ oder Tel. (01) 890 64 07;Anfragen zur Ausbildung: Frau Helga Widder, Tel. 0043 699 / 1201 7888Der Verein TAT bietet noch vieles mehr:Verein Tiere als TherapieZentrum für Mensch-Tier-BegegnungSilenegasse 2-6 (Ecke Violaweg 1)1220 WienTelefon: 0043 / (01) 890 64 07E-mail: tat@tierealstherapie.at