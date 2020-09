»

Online-Fachtagung von TAT: Corona, Einsamkeit, Migration - wie können uns Tiere bei der Bewältigung helfen?!

Der Verein Tiere als Therapie lädt am 12. November 2020 zu einer interessanten, dieses Mal Online-Fachtagung zu brennenden Themen der heutigen Zeit ein.

International anerkannte Fachleute tragen zu hochaktuellsten Pflichtthemen vor und stehen Ihnen anschließend in Diskussionsrunden zur Verfügung. Interessant und wichtig für alle, die in geriatrischen Bereichen, Krankenhäusern und ähnlichen Organisationen arbeiten, aber auch für politisch Verantwortliche - gerade in Zeiten wie diesen!

SAVE THE DATE: Donnerstag, 12.11.2020 von 15:30 bis 18:30 Uhr (Online)

Vortragende: PD Dr.med. A. Schwarzkopf, DSA Sabine Rauscher, Univ.Doz.Dr.Dr. h.c. Jasmine Dum-Tragut

Lassen Sie sich diese Vorträge nicht entgehen:

PD Dr. med. A. Schwarzkopf: „Virale Pandemien und Epidemien - die Rolle von Wild-, Nutz- und Haustieren mit Schwerpunkt Hund“

DSA Sabine Rauscher: „Mobilisation durch eigene Tiere, Im Rahmen des Projektes A Gspia fürs Tier“

Univ.Doz.Dr.Dr. h.c. Jasmine Dum-Tragut: "Mensch-Tierbeziehung auf Österreichisch? - Eine Lücke im Wertekatalog österreichischer Integrationskurse.“

Außerdem startet die TAT-Zweigstelle Wien-Süd am 2. Oktober 2020 mit Welpen-, Junghunde- sowie Adult-Vorbereitungskursen 2020 - es sind noch einige Plätze frei.





1. Vortrag: 15:30 – 16:30 Uhr & Diskussion bis 17:00 Uhr



2. Vortrag: 17:00 bis 17:30 Uhr & Diskussion bis 17:45 Uhr

3. Vortrag: 17:45 bis 18:15 Uhr & Diskussion bis 18:30 Uhr

