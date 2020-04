»

Virtueller Besuch im Altenheim: „TAT-Hunde sind immer für Sie da!“

Der Verein Tiere als Therapie denkt auch in diesen schwierigen Zeiten an Menschen, die den Kontakt mit Tieren lieben. Gerade jetzt sehen wir, welche große Hilfe und Stütze die Tiere sein können und sind.







Genau diese Hilfe will der Verein Tiere als Therapie jetzt auch allen Menschen geben, die seit Jahren von unseren Teams in den verschiedenen Altenheimen betreut werden und die es jetzt besonders schwer haben.





Durch strikte Besuchsverbote sind sie abgeschottet, oft einsam oder sogar krank.

Mit unserem neuen Projekt „TAT-Hunde sind immer für Sie da!“ schicken wir unsere Teams virtuell in Form von kurzen Videoclips in die Heime und sind uns sicher, damit bisschen Freude in den Alltag bringen zu können.

Link: „TAT-Hunde sind immer für Sie da!“













