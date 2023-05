Sie sind hier: » » » » »

Mantrail Academy Austria (MAA) und die Rettungshunde des Arbeitersamariterbund (ASB) Simmering trainieren gemeinsam für den Ernstfall Am Mittwoch, 10. Mai 2023 ab 1600 Uhr trainieren die Personensuchhunde der Mantrail Academy Austria und des Arbeitersamariterbunds Simmering gemeinsam in Oberlaa. Angenommen wird die Abgängigkeit einer jungen Frau, und die Suchhunde müssen die letzten Wege dieser Dame aufzuspüren und die Frau finden.

Personensuchhund Personensuchhund Die MAA und der ASB stehen der Öffentlichkeit von Wien jederzeit ehrenamtlich und kostenlos im Vermisstenfall zur Verfügung, und arbeiten schon seit vielen Jahren erfolgreich in der Personensuche zusammen. Die MAA ist einer der gefragtesten Ausbilder von Personensuchhunden in Europa, sie wird von Einsatzorgansationen im gesamten deutschsprachigen Europa und Italien für die Ausbildung der Rettungshunde gebucht. Mitglieder der Hundestaffel des Samariterbundes waren bereits mehrfach international nach Erdbeben im Einsatz. Der ASB ist in der Lage, national in städtischem sowie ländlichem Gebiet Hilfeleistung anzubieten. Personensuchhunde – sogenannte Mantrailer – sind im städtischen Gebiet die einzigen Rettungshunde, die eingesetzt werden können. Jeder Mensch hat einen bestimmten Individualgeruch. Und Hundenasen sind in der Lage diesen bestimmten Geruch zu identifizieren und zu verfolgen. Mantrailing bedeutet also, dass ein Mantrailer-Hund einer individuellen Geruchsspur folgt. Diese Geruchsspur hinterlässt jeder Mensch, egal ob er geht oder steht, ob er viel oder wenig Kleidung trägt. Mit Hilfe eines Gegenstandes, der eindeutig mit dem Geruch der zu suchenden Person behaftet ist, kann der Mantrailer aus den unzähligen Gerüchen der Umgebung die richtige Geruchsspur aufnehmen, herausfiltern und die Spur der vermissten Person ausfindig machen. Der Mantrailer arbeitet auf jedem Untergrund: Wald, Wiese, oder auch Beton. Das macht die Arbeit des Mantrailers so einzigartig. Die Hunde arbeiten an einer langen Leine und in einem speziellen Geschirr. Der Hundeführer hat die wichtige Aufgabe den Hund „zu lesen“, also die Signale, welche ein Hund während der Suche zeigt - feinste Änderungen in der Körperhaltung, Rute, Bewegungen des Kopfes - zu sehen, zu deuten und entsprechend zu reagieren. Während die einsatzfähigen Hunde von MAA und ASB das Einsatzszenario abarbeiten, trainiert der Nachwuchs beider Organisationen unter der Leitung von Karina Kalks (Obfrau MAA) ebenfalls in Oberlaa. www.mantrail.at



