mytaxi Kampagne mit Snacks von Whiskas und Pedigree

Anlässlich des Welttierschutztages am 4. Oktober 2018 erhalten Fahrgäste, die von 4. bis 11. Oktober 2018 in Wien mit mytaxi fahren, ein gratis Leckerli von Whiskas oder Pedigree für ihren vierbeinigen Liebling – solange der Vorrat reicht.

Und selbstverständlich dürfen Hund und Katz auch im Taxi mit. Darüber hinaus werden Taxigutscheine verteilt, wobei mytaxi für jeden eingelösten Gutschein 1 Euro an den Wiener Tierschutzverein spendet.

Leckerlis für Schnüffelnasen und Samtpfoten

Tierliebhaber, die rund um den Welttierschutztag mytaxi nutzen, haben es gleich dreifach gut! Denn viele der 1.000 Wiener mytaxi Fahrer verteilen in der Zeit vom 4.-11. Oktober an ihre Fahrgäste gratis Leckerlis für Hund und Katz – einerlei ob das Tier im Taxi mitkommt oder eben nicht. (Diese Geste wurde durch die spontane Unterstützungsbereitschaft von Whiskas und Pedigree ermöglicht.)

Darüber hinaus profieren auch die Fahrgäste selbst: Jeder, der in der Zeit vom 4.-11. Oktober ein mytaxi via mytaxi App bestellt und den Code „loveyourpet18“ (zu Deutsch: „Liebe dein Haustier“) eingibt, profitiert von einem 5 Euro Rabatt auf seine nächste per App bestellte mytaxi Fahrt.



Und schlussendlich werden mit der Aktion auch herrchen- bzw. frauchenlose Vierbeiner unterstützt: Für jeden eingelösten Taxigutschein spendet mytaxi 1 Euro an den Wiener Tierschutzverein.

„Vierpfoten-Service“ von mytaxi

Die welterste und führende Taxi-App Europas ermöglicht Fahrgästen bereits bei der Bestellung anzugeben, dass ein vierbeiniger Begleiter mitkommt – und vermeidet damit bereits im Vorfeld allfällige Widerstände.

Sarah Lamboj, Geschäftsführerin von mytaxi Österreich „Mit unserer Kampagne, die auch auf Facebook und Instagram läuft (#loveyourpet) möchten wir darauf aufmerksam machen, dass bei mytaxi Haustiere mit entsprechender Bestellung stets willkommen sind“.











