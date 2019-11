»

"Entenfellners Tier-Welt" neu bei ServusTV

Neues Tier-Magazin startet ab 9. November 2019 - samstags um 17:00 Uhr bei ServusTV

Ab November 2019 präsentiert Maggie Entenfellner, Österreichs bekannteste Tierschützerin, wöchentlich bei ServusTV die interessantesten, unterhaltsamsten und emotionalsten Geschichten aus der Tierwelt.



Das neue familienfreundliche TV-Format, das ServusTV zusammen mit der Kronen Zeitung umsetzt, zeigt Forscher und Experten bei ihrer Arbeit und gibt Tierhaltern Tipps aus Bereichen wie Medizin oder Coaching, immer wissenschaftlich fundiert und mit klugem Witz.

Über 750.000 Hunde, rund 1,6 Millionen Katzen und mehr als 100.000 Pferde leben zwischen Boden- und Neusiedlersee.



Die Beziehung der Menschen zu ihren Tieren ist höchst emotional und die Basis für eine Fülle an Geschichten.



ServusTV präsentiert mit "Entenfellners Tier-Welt" ein neues TV-Format, das ebendiese Beziehung zwischen Mensch und Tier in den Mittelpunkt stellt.

Vom heimischen Haustier bis hin zum exotischen Wildtier, so unterschiedlich unsere Tiere, so unterschiedlich sind auch ihre Geschichten: Aufregende Fälle in der Tierklinik, alltägliche Herausforderungen für Tiertrainer, Aufzucht und Auswilderung heimischer Arten und natürlich der Alltag heimischer Tierhalter.

Auch Kuriositäten finden in der Sendung ihren Platz wie beispielsweise das teuerste – dafür selbstreinigende – Katzenklo der Welt. Durch die Sendung führt Österreichs beliebte Tier-Expertin Maggie Entenfellner.









