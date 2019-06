»

Fotobox für Hunde kommt nach Wien!

Der WAU-O-MAT steht am 19. und 20. Juni 2019 am Beach Tel Aviv, Höhere Obere Donaustraße 65, in Wien. Die Fotos sind für Hund und Halter natürlich kostenlos.

„Ich würde wetten, dass jeder Hundebesitzer mindestens 50 verschiedene Fotos von seinem Tier auf dem Handy hat“, sagt Florian Welz, Vorstand der zooplus AG. „Doch wie schaut es mit gemeinsamen Bildern aus?



Beim Spielen im Park, Gassigehen im Wald oder Kuscheln auf der Couch denken wir einfach zu selten daran, zusammen ein Selfie zu machen. Das wollen wir mit unserem WAU-O-MAT ändern und bleibende Erinnerungen für Hundeliebhaber schaffen.“

Zum 20-jährigen Jubiläum von zooplus braust deshalb der erste Fotobulli für Hund und Frauchen / Herrchen durch ganz Europa und stoppt für je zwei Tage an beliebten Auslaufflächen.



Mensch und Tier nehmen dann einfach auf der Rückbank des Fotobulli Platz und fotografieren sich per Selbstauslöser. Kurz darauf surrt wie früher ein 4er-Streifen aus dem Automaten – und wird auf Wunsch auch digital verschickt.



Damit die Fellnasen besonders freundlich in die Kamera schauen, wird außerdem mit hochwertigen gratis Leckerlies für gute Laune gesorgt.

zooplus feiert 20-jähriges Jubiläum

„Neben dem WAU-O-MAT warten in den nächsten Wochen aber natürlich noch weitere WAU-Aktionen anlässlich unseres 20. Geburtstages auf unsere Kunden“, so Florian Welz weiter.



„Dazu gehören nicht nur attraktive Jubiläums-Angebote für Hund, Katze und Co., sondern auch die erste schwimmende Hundewiese der Welt.“ Vom 14. bis 16. Juni 2019 in Köln findet die Gassi-Runde dann an einem ganz besonderen Ort statt: mitten auf dem Rhein! Die Adressen und Öffnungszeiten sind ebenfalls unter www.zooplus.de zu finden.



Außerdem wartet ein einmaliger Jubiläums-Wettbewerb auf alle Tierbesitzer: Wer in einem Foto oder Video den schönsten WAU-Moment mit seinem Haustier festhält, kann großartige Prämien gewinnen!

Die Öffnungszeiten und weitere Informationen gibt es online unter www.zooplus.de.











