Innovative Nasenfilter entlasten Haustierallergiker

Gerade Kinder und ältere Menschen hängen besonders am geliebten Haustier. Oftmals ist der Hund oder die Katze zudem ein entscheidender Ruhepol im stressigen Alltag.

Doch was, wenn dieses Glück getrübt wird? Die plötzliche Diagnose „Tierhaarallergie“ bedeutet dann häufig, den besten Freund weggeben zu müssen oder ein geliebtes Hobby zu verlieren. Für Landwirte oder Tierärzte kann eine solche Allergie sogar den Jobverlust bedeuten.

Der Allergieinformationsdienst weist Tierallergene nach Pollen und Hausstaubmilben als dritthäufigsten Verursacher einer Inhalationsallergie aus.2 Das verheerende dabei: Tierhaarallergene binden sich an Staubpartikel und können stundenlang in der Luft schweben, ehe sie sich auf Haaren absetzen oder eingeatmet werden.



Völlig unbewusst trägt der Mensch die Allergene bspw. an der Kleidung mit sich. So kann es selbst an öffentlichen Orten, obwohl kein Tier anwesend ist, zu Überreaktionen des Immunsystems kommen.

Juckende Augen oder Atemwegsbeschwerden sind dann die Folge. Dabei kann jedes Tier mit Fell oder Federn zum Allergieauslöser werden. Tabletten, Nasensprays oder auch Augentropfen bieten hier zwar Abhilfe, doch gehen diese häufig mit teils schwerwiegenden Nebenwirkungen einher.



Die patentierten Nasenfilter von „Filter your life“ bieten Allergikern einen besonders sicheren als auch effektiven Schutz und eine natürliche Alternative ohne Chemie oder negative Begleiterscheinungen. Tierhaare geraten so erst gar nicht an die Schleimhäute, sodass das Halten oder auch Besuche bei Freunden mit Tieren wieder möglich werden.

Eine Membran als Schutzschild

Klein, einfach und vor allem natürlich ohne Nebenwirkungen: Die spezielle Membran der Filter ist mit einem hypoallergenen, hautfreundlichen Kleberand versehen. Schnell und einfach auf den Nasenlöchern platziert, filtern sie bis zu 99 Prozent der allergieauslösenden Partikel aus der Atemluft heraus.



So bleiben Tierhaare wie „ausgesperrt“, was das Zusammenleben mit dem tierischen Familienmitglied ungemein erleichtert.

Vielseitig einsetzbar

Ob beim Schmusen mit der Katze, beim Spaziergang mit dem Hund oder beim schweißtreibenden Tagesausritt: Die Nasenfilter von „Filter your life“ entlasten den Allergiker-Alltag zuverlässig. Dabei schützen sie nicht nur vor Tierhaaren, sondern auch bei Pollenflug.

Aufgrund der verschiedenen Größen sind die Nasenfilter auch für Kinder ab 12 Jahren geeignet und schützen sowohl am Tag als auch in der Nacht, damit der Kontakt mit dem tierischen Familienmitglied in vollen Zügen genossen werden kann – und man Bello nur aus Erziehungsgründen aus dem Bett werfen muss.











