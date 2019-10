»

»

»

»

Weihnachtsmarkt auf Gut Aiderbichl Henndorf öffnet am 16. November 2019

Der Weihnachtsmarkt auf Gut Aiderbichl Henndorf ist über die Grenzen Österreich hinaus für seine einzigartige Atmosphäre bekannt.

Gerade in der besinnlichsten Zeit des Jahres ist ein Besuch auf Gut Aiderbichl mit seinen rund 1.000 geretteten Tieren ein besonderes Erlebnis.







Der Weihnachtsmarkt auf Gut Aiderbichl Henndorf bietet ein einzigartiges Ambiente Der Weihnachtsmarkt auf Gut Aiderbichl Henndorf bietet ein einzigartiges Ambiente

Traditionell entsteht zur Adventszeit im Innenhof die größte Lebendtierkrippe, bei der nicht nur Ochs, Esel und Schafe, sondern viele weitere gerettete Tiere für ein weihnachtliches Ambiente und ein wunderschönes Miteinander von Mensch und Tier sorgen.





Auch die neue 900 m² große Besucherhalle erstrahlt heuer erstmals nach ihrer Fertigstellung in vorweihnachtlichem Glanz.



Der traditionsreiche Weihnachtsmarkt findet heuer von Samstag, den 16. November 2019 bis Montag, 6. Jänner 2020 täglich von 9 bis 18 Uhr statt.

Wer seinen Punsch oder den weihnachtlich frisch zubereiteten Krapfen zwischen freilaufenden Eseln, Lamas, Ziegen, Pfauen, Gänsen, Hängebauchschweinen und vielen anderen Tieren genießen will, ist auf Gut Aiderbichl genau richtig.



Vom 16. November an lädt der traditionell ursprüngliche und weit über die Grenzen bekannte Weihnachtsmarkt in Henndorf, eingebettet in die malerische weihnachtliche Landschaft des Salzburger Seenlandes, ein.

Alle Tiere strahlen eine besondere Ruhe aus und lassen den alltäglichen Trubel beim Eingang auf das Gut vergessen. Natürlich gibt es auch ein weihnachtliches Rahmenprogramm für Jung und Alt.

Nähere Informationen unter www.gut-aiderbichl.com

Einzigartiges Ambiente auf Gut Aiderbichl

Auf Gut Aiderbichl erwarten die Besucher traditionelle hochwertige Produkte aus Glas oder Holz, musikalische Untermalung und ein märchenhaftes Ambiente, wie es so wahrscheinlich einmalig auf der Welt ist.



Für Kinder gibt es ein tolles Rahmenprogramm: Kinderbasteln, Heu-Hüpfen, die Pony- und Esel-Putzstation, Tier-Sonderfütterungen und in der Adventzeit sowie in den Ferien (jeden Dienstag und Donnerstag ab 11 Uhr mit Voranmeldung) das Junior-Team-Tierpfleger-Programm, bei dem junge Aiderbichler den geretteten Tieren besonders nahe kommen.



Am 5. und 6. Dezember besucht der Nikolaus Gut Aiderbichl und am Heiligen Abend wird die Wartezeit aufs Christkind mit weihnachtlichen Lesungen oder gemeinsamen Basteln mit und für Kinder verkürzt.





Weitere Meldungen

Futter mit Rohfleisch ist ein Gesundheitsrisiko In jedem zweiten Hundefutter aus rohem Fleisch finden sich multiresistente Bakterien. Das zeigt eine Untersuchung der Universität Zürich an Rohfutter-Proben, sogenannten "Barf"-Menus [16.10.2019] mehr »



Tag des Hundes im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz Beim Tag des Hundes am 12. Oktober steht anlässlich des Welthundetags der beste Freund des Menschen im Mittelpunkt [03.10.2019] mehr »



Das Hundekomplott Ein Urlaubsroman von Michaela Feitsch - mit „Das Hundekomplott“ betritt die Autorin neues literarisches Terrain, in dem sie sich pudelwohl fühlt [29.09.2019] mehr »