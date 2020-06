»

Futterambulanz: neue Tierarztpraxis für Ernährungs- und Diätberatung in Wien

Dr. Stefanie Handl, Fachtierärztin für Ernährung und Diätetik, Diplomate ECVCN gründete 2013 eine Spezialambulanz für Ernährungs- und Diätberatung

Die optimale Ernährung ist Grundvorrausetzung für Gesundheit, Lebensfreude und Langlebigkeit unserer Haustiere. TierhalterInnen setzen sich immer mehr mit dem Thema „gesunde Ernährung“ auseinander und wünschen sich kompetente Beratung.

Zu dem fast schon unüberschaubaren Markt an Fertigfuttermitteln kommen aktuelle Trends, wie das BARFen oder die vegetarisch/vegane Ernährung.

Bei vielen Erkrankungen ist die richtige Diät ein wesentlicher Teil der Therapie. Doch das passende Diätfutter zu finden ist nicht immer leicht, und Inappetenz und Futterverweigerung sind häufige Probleme.

Dr. Stefanie Handls Arbeitsschwerpunkt liegt bei Hunden und Katzen, sie berät aber gerne auch bei Fragen betreffend Kaninchen, Nager und Exoten.

Ihre Beratung ist objektiv, firmenneutral und basiert auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie ihrer jahrelangen Erfahrung.

Kontakt und nähere Informationen auf: www.futterambulanz.at

Dr. Stefanie Handl

Studium Vetmed in Wien, Doktorat am Institut für Tierernährung Vetmeduni Wien, jahrelang Erfahrung in Ernährungs- und Diätberatung bei Heimtieren als Assistentin am Institut für Tierernährung Vetmeduni Wien, Fachtierärztin für Ernährung und Diätetik, Diplomate ECVCN, Forschungsaufenthalt in USA; internationale Publikationen und Kooperationen, zahlreiche Seminare und Vorträge für TierärztInnen und TierhalterInnen.

