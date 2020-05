»

Gut Aiderbichl Henndorf öffnet am 15. Mai 2020

Neue riesige Picknickwiese inmitten der geretteten Tiere als neue Attraktion - Tierparadies freut sich auf die Besucher

Jetzt ist es fix! Am Freitag, den 15. Mai 2020 um 9 Uhr kann Gut Aiderbichl Henndorf wieder seine Pforten öffnen. Das Tierparadies bietet seinen Besuchern zur Wiedereröffnung eine riesige und weitläufige Picknickwiese inmitten der geretteten Tiere und einen großen Kinderspielplatz.



Köstliche fleischlose Speisen können ab sofort wieder in der gewohnt ausgezeichneten Qualität konsumiert werden. Selbstverständlich werden alle vorgeschriebenen notwendigen Maßnahmen zur Sicherheit der Besucher wie auch der Mitarbeiter eingehalten.

Die Tiere konnten auch während der Corona-Krise von den Tierpflegern, die in dieser Zeit herausragende Arbeit geleistet haben, sehr gut betreut werden. Zahlreiche Tierfreunde haben durch Spenden ermöglicht, dass die Versorgung der mehreren tausend Tiere mit Futter sichergestellt werden konnte.

„Wir freuen uns, dass wir jetzt wieder starten können. Das war eine sehr schwierige Zeit, die wir gemeinsam mit unseren Tierfreunden überstehen konnten“, betont Gut Aiderbichl Geschäftsführer Dieter Ehrengruber. Gut Aiderbichl Henndorf ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet und hofft auf zahlreiche Gäste.

Die beiden besuchbaren Güter in Deggendorf und Iffeldorf in Bayern sind weiterhin von der Schließung betroffen. „Das stellt uns weiter vor eine riesengroße Herausforderung“, so Dieter Ehrengruber. „Helfen Sie bitte mit Ihrer Spende! Lassen Sie nicht zu, dass unschuldige Tiere Leidtragende der Situation werden. Sie haben schon genug schreckliches Leid erfahren“, richtet Dieter Ehrengruber einen dringenden Appell an alle Tierfreunde.



Spenden bitte unter: www.gut-aiderbichl.com













