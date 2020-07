»

Schäferhundemischling „Fraxl“ findet auf Gut Aiderbichl ein neues Zuhause

69jähriger Hundebesitzer konnte sich aufgrund großer gesundheitlicher Probleme nicht mehr um sein Tier kümmern

Gut Aiderbichl Henndorf kümmert sich vorbildlich für in Not geratene Tiere. Jetzt ereilte die Tierretter ein Anruf eines 69jährigen Hundebesitzers, der sich aufgrund von schweren Herzproblemen nicht mehr um seinen vierbeinigen Liebling kümmern konnte.









Gut Aiderbichl-Geschäftsführer Dieter Ehrengruber sagte sofort seine Hilfe zu und nahm das Tier auf. Der Tierbesitzer ist sehr glücklich, dass sein Hund auf Gut Aiderbichl optimal versorgt werden kann und wird „Fraxl“ so oft es geht besuchen.





Franz Xaverl, wie der Hund mit vollem Namen heißt, ist ein sehr soziales Tier. Der erst zweieinhalbjährige Schäfer-Collie-Mischling liebt Spaziergänge über alles. Der Tierbesitzer hatte Fraxl selbst als Welpe aus einer Garage gerettet, gemeinsam mit seinen drei Geschwistern. Damals kannte der Rüde nichts, nicht einmal die Wiese oder die Sonne.

Der Tierbesitzer ist aufgrund von Herzproblemen leider körperlich nicht mehr fit. Da er alleinstehend ist und niemanden kannte, der sich um Fraxl kümmern könnte, hatte er große Sorge um seinen vierbeinigen Freund. Leider erlitt er im letzten Jahr zwei Schlaganfälle, die Gott sei Dank glimpflich ausgingen, doch er kam an die Grenzen seiner Belastbarkeit. Eine ausreichende Versorgung für Fraxl konnte er nicht mehr sicherstellen, denn auch lange Spaziergänge waren nicht mehr möglich.

Alles wurde auf das notwendigste runtergeschraubt. Selbst wichtige Krankenhausaufenthalte wollte der Tierfreund nicht antreten, da er ja niemanden hatte, der sich um Fraxl kümmern könnte. Die Situation war für den Tierfreund scheinbar unlösbar.

Nach einem Anruf in der Verwaltung von Gut Aiderbichl Henndorf versuchten die Tierretter sofort eine Lösung zu finden. Da die Kapazitäten für Hunde dort nahezu ausgeschöpft sind, nahmen die Pfleger auf Gut Aiderbichl Iffeldorf das Tier ohne zu zögern auf. Der Tierbesitzer kann sich nun voll und ganz auf seine Gesundheit konzentrieren, in dem Wissen, dass es seinem Tier gut geht. Fraxl ist ein ganz lieber und toller Hund, er braucht jetzt einfach nur Zeit und Vertrauen. Gut Aiderbichl bittet alle Tierfreunde mit einer symbolischen Patenschaft um Unterstützung, damit Tieren wie Fraxl auch in Zukunft geholfen werden kann.

Nähere Informationen sind unter www.gut-aiderbichl.com erhältlich.