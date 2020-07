„Tierisch engagiert“-Award: Tierische Helden und engagierte Tierschützer gesucht

animalfriends.at und Fressnapf unterstützen sozial schwache Tierbesitzer in Wien Großer Erfolg der Sammelaktion von Fressnapf Österreich und animalfriends.at für bedürftige Haustierbesitzer in Wien: Insgesamt wurden in den 22 Filialen Ware im Wert von 10.000 Euro an Tiernahrung und Zubehör gespendet [07.07.2020] mehr »