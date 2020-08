»

Zwei Hunde mussten aufgrund einer Krankheit abgegeben werden

Die Tierretter von Gut Aiderbichl kümmern sich vorbildlich für in Not geratene Tiere. Verzweifelt meldete sich kürzlich eine Frau bei der Verwaltung von Gut Aiderbichl: Ihre Tante hat zwei Hunde, die sie abgöttisch liebt. Aber die Frau leidet an Demenz. Die Hunde haben sie lange begleitet und ihr Halt gegeben.

Doch nun ist sie an einem Punkt angelangt, an dem sie sich nicht einmal mehr um sich selbst kümmern kann, geschweige denn um die zwei liebesbedürftigen Hunde.









Die beiden Hunde auf Gut Aiderbichl Maria Schmolln Die beiden Hunde auf Gut Aiderbichl Maria Schmolln

Gut Aiderbichl-Geschäftsführer Dieter Ehrengruber sagte sofort seine Hilfe zu und nahm die beiden Tiere in Gut Aiderbichl Maria Schmolln (Bezirk Braunau) auf.





Für Billy konnte sofort ein Platz bei einer Familie gefunden werden, Timmy wartet noch auf einen neuen Besitzer. Interessierte Hundefreunde können sich unter www.gut-aiderbichl.com informieren.

Die Tierbesitzerin aus Graz liebte ihre beiden Hunde über alles. Aufgrund der fortschreitenden Demenz musste sie letztendlich in ein Pflegeheim gebracht werden, um professionelle Unterstützung und Hilfe zu bekommen.

Die Nichte der Besitzerin konnte die beiden Vierbeiner aus beruflichen Gründen leider nicht übernehmen, zudem leidet sie an einer Tierhaarallergie. So kümmerte sich in letzter Zeit der Nachbar, welcher die Tiere ebenfalls ins Herz geschlossen hatte, täglich um die Fellnasen. Doch auch er konnte die Tiere nicht bei sich aufnehmen. So blieb nur die Anfrage auf Gut Aiderbichl, wo gerade zwei Plätze frei waren.

Die beiden entzückenden Hunde wurden am weitläufigen Standort in Maria Schmolln aufgenommen. Billy konnte sofort an eine perfekte Familie vergeben werden und fühlt sich dort pudelwohl.

Timmy muss leider noch warten, er wird aber auf Gut Aiderbichl Maria Schmolln optimal betreut und wird sicher einen optimalen Platz bei einem tierliebenden Menschen finden.







