Gut Aiderbichl Henndorf öffnet am 8. Februar 2021

Winterzeit ist Hustenzeit: Mit einer starken Abwehr fit durch den Winter Auch bei unseren Hunden haben Atemwegserkrankungen in der Winterzeit Hochsaison. Denn um den Krankheitserregern in unserer Umwelt Stand zu halten, braucht der Organismus ein stabiles Immunsystem – gerade dieses ist in den kalten Monaten aber oftmals sehr gefordert [19.01.2021] mehr »