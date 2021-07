»

»

»

»

Neue Website von Gut Aiderbichl ist online

Gut Aiderbichl in Henndorf ist zur Heimat unzähliger geretteter Tiere geworden, 6.000 Tiere haben im Tierparadies ein neues Zuhause gefunden.

Um Tierfreunde noch besser über die vielfältigen Aktivitäten zu informieren und zu unterstützen, wurde jetzt die Website erneuert. Ab sofort gibt Gut Aiderbichl Tieren auch international eine Stimme und ist ab sofort auf allen Kanälen zweisprachig: Deutsch und Englisch.

Zum heurigen 20-jährigen Jubiläum von Gut Aiderbichl war es wichtig, die Kommunikation auf das nächste Level zu heben. „Vor allem die Zweisprachigkeit und die Gestaltung eines übersichtlichen Layouts sind für uns dabei von großer Bedeutung. Tiere sind unser Leben, und genau das soll die neue Homepage verdeutlichen“, so Gut Aiderbichl Geschäftsführer Dieter Ehrengruber. Die neue Homepage ist ab sofort unter www.gut-aiderbichl.com erreichbar.

Die Vorteile der neuen Website sind vielfältig: Neben einem übersichtlichen, klaren Layout und Design werden die Informationen zu den geretteten Tieren direkt veröffentlicht, jedes Tier bekommt eine eigene Stimme. Der dynamische Content (Aiderbichl TV, Stories, Events, Projekte, Angebote) wird auf der neuen Website noch klarer präsentiert.

Tierfreunde können außerdem ab sofort das Tierwissen der Gut Aiderbichl Akademie direkt online buchen und damit viel Wissenswertes über ihr Haustier erfahren.

Tierpaten können ihre Tiere ab sofort jederzeit per Webcam sehen – Patenschaften werden ausgebaut

Die Tierpaten leisten mit ihrer Unterstützung einen ganz wichtigen Beitrag, dass Gut Aiderbichl so vielen Tieren in Not helfen kann. Für die Paten wurde die Website ebenfalls optimiert, sie haben jetzt einen exklusiven Zugriff auf alle Webcams und den paten-geschützten Content.



Damit können sie die Tiere jederzeit per Internet sehen. Der neue Internetauftritt bietet auch die Möglichkeit, online Spender oder Pate zu werden und es gibt detaillierte Informationen dazu. Auch Geschenkpatenschaften und Geschenkspenden sind möglich. Detaillierte Informationen unter www.gut-aiderbichl.com/helfen/jetzt-pate-werden/

Online-Tiervermittlung von Privatpersonen ab sofort über die neue Homepage möglich

Gut Aiderbichl unterstützt durch die Online-Tiervermittlung ab sofort auch Tierbesitzer, die aus den unterschiedlichsten Gründen (Alter, Krankheit, etc.) einen Platz für ihr geliebtes Haustier suchen. Die private Tiervermittlung ist jetzt direkt über die Homepage möglich. Das gilt natürlich auch für Gut Aiderbichl Tiere, die an Sonderpflegeplätze in Familien kommen.

„Auf unserer neuen Homepage geben wir Menschen, die verzweifelt einen Platz für Ihr Tier suchen, eine Möglichkeit für dieses einen Platz zu finden, selbst wenn wir für die Tiere leider keine Kapazität mehr haben“, betont Dieter Ehrengruber. Nähere Informationen unter www.gut-aiderbichl.com/tiere/tiere-suchen-ein-zuhause/

Website wird mehrsprachig

Die neue Website ist aktuell bereits zweisprachig auf Deutsch und Englisch abrufbar. Hier werden in den nächsten Monaten noch weitere Sprachen (Französisch, Italienisch, Ungarisch, Rumänisch, etc.) dazu kommen, um noch mehr Tierfreunde aus anderen Ländern erreichen zu können.