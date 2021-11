»

Weihnachtsmarkt auf Gut Aiderbichl Henndorf startet am 12. November 2021

Der Weihnachtsmarkt auf Gut Aiderbichl Henndorf ist über die Grenzen Österreich hinaus für seine einzigartige Atmosphäre bekannt. In der besinnlichsten Zeit des Jahres ist ein Besuch auf Gut Aiderbichl mit seinen rund 1.000 geretteten Tieren ein besonderes Erlebnis.

Traditionell entsteht zur Adventszeit im Innenhof die größte Lebendtierkrippe Europas, bei der Ochs, Esel und Schafe sowie viele weitere gerettete Tiere für ein weihnachtliches Ambiente und ein wunderschönes Miteinander von Mensch und Tier sorgen.

Auch die neue 900 m² große Besucherhalle erstrahlt in vorweihnachtlichem Glanz. Der traditionsreiche Weihnachtsmarkt findet vom 12. November 2021 bis 9. Jänner 2022 täglich von 9 bis 18 Uhr statt.

Wer seinen Punsch oder Glühwein sowie weihnachtlich frisch zubereitete Krapfen zwischen freilaufenden Eseln, Lamas, Pfauen, Gänsen, Hängebauchschweinen und vielen anderen Tieren genießen will, ist auf Gut Aiderbichl Henndorf genau richtig.



Ab Freitag, den 12. November lädt der traditionell und weit über die Grenzen bekannte Weihnachtsmarkt, eingebettet in die malerische Landschaft des Salzburger Seenlandes ein. Die Tiere strahlen eine besondere Ruhe aus und lassen den Alltagsstress beim Eingang vergessen.

Salzburger Festspiele und Theater Kinderchor verzaubert Gut Aiderbichl am 8. Dezember 2021 um 16 Uhr

Ein besonderes Schmankerl gibt es für die Besucher am 8. Dezember. Der Salzburger Festspiele und Theater Kinderchor wird ab 16 Uhr die BesucherInnen bei freiem Eintritt mit weihnachtlichen Klängen in Adventstimmung bringen. Der Salzburger Festspiele und Theaterkinderchor liefert Jahr für Jahr bei den Salzburger Festspielen sowie am Salzburger Landestheater künstlerische, gesangliche Leistung auf höchstem Niveau.

Nun geht der Chor mit seinem winterlich weihnachtlichen Repertoire auf Tournee und macht Station auf Gut Aiderbichl in Henndorf bei Salzburg. Mit im Gepäck, der aus über 20.000 Radio- und Fernsehsendungen bekannte Schauspieler und Moderator Alexander Fussek. Er liest und erzählt besinnliche, heiter ironische und liebenswürdige Texte bekannter Autoren.

Einzigartiges Ambiente auf Gut Aiderbichl

Auf Gut Aiderbichl erwarten die Besucher traditionelle hochwertige Produkte aus Glas oder Holz, musikalische Untermalung und ein märchenhaftes Ambiente, wie es so wahrscheinlich einmalig ist. Für Kinder gibt es ein tolles Rahmenprogramm: Heu-Hüpfen, die Pony- und Esel-Putzstation,



Tier-Sonderfütterungen sowie in den Ferien das Junior-Team-Tierpfleger-Programm, bei dem junge Aiderbichler den geretteten Tieren besonders nahekommen. Am 5. und 6. Dezember besucht der Nikolaus Gut Aiderbichl und verteilt Geschenke an unsere kleinen Besucher.













