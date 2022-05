Dieter Hallervorden zu Besuch auf Gut Aiderbichl

»

Das Gespräch mit Gut Aiderbichl Stiftungsvorstand Dieter Ehrengruber entwickelte sich dann auch fast schon zu einer Bewerbung.

Nachdem Dieter Ehrengruber mitteilte, dass er ein Tierparadies in der Nähe von Berlin - dem Wohnort der Hallervordens - plant, wurde Christiane Zander sofort hellhörig: „Wenn es so weit ist, möchte ich den Tieren gerne helfen und einen Job annehmen“, so die Schauspielerin.























