Film „Dog“: Warnung vor dem (Mode)hund Hunde-Expertin Nadine Seeger: Belgische Schäferhunde gehören nicht in unerfahrene Hände Der portugiesische Wasserhund verdankt seine Beliebtheit dem amerikanischen Ex-Präsidenten Barack Obama, Labrador Retriever sind spätestens seit dem Film „Marley und ich“ beliebte Familienhunde. Nun gerät mit der Tragikomödie „Dog – Das Glück hat vier Pfoten“ eine weitere Hunderasse in die Gefahr, zum Modehund zu avancieren: der belgische Schäferhund oder auch Malinois. „Bitte nicht!“ warnt Hunde-Expertin Nadine Seeger. „Hunde dieser anspruchsvollen Rasse können zu tickenden Zeitbomben werden. Sie gehören auf keinen Fall in die Hände von Möchte-gern-cool-sein-Typen.“





Im Film ist der ehemalige Army Ranger Jackson Briggs, gespielt von Channing Tatum, auf der Suche nach einem Neuanfang, als er auf Lulu trifft – eine Malinois-Hündin, die jahrelang im Militärdienst eingesetzt wurde. Mensch und Hund sind traumatisiert, Lulu gilt als unkontrollierbar. Briggs erklärt sich dennoch bereit, Lulu zur Beerdigung seines Freundes und ihres früheren Hundeführers zu bringen. Auf dem Weg entlang der Pazifik-Küste treiben sich die beiden anfangs gegenseitig in den Wahnsinn, brechen immer wieder Regeln, geraten in aberwitzige Situationen – und werden schließlich unzertrennlich. „Belgische Schäferhunde sind toll“, sagt Nadine Seeger, „gar keine Frage. Aber für jeden, der gerade darüber nachdenkt, sich so ein Tier anzuschaffen: Das bedeutet eine große Verantwortung für die nächsten 12 bis 15 Jahre. Malinois sind kernige, anspruchsvolle Hunde. Wenn sie schlecht gezüchtet wurden, nicht richtig erzogen werden, keine passende Aufgabe haben und/oder nicht lernen, zur Ruhe zu kommen, können sie ernsthaft gefährlich werden. Und wenn ein Hund dieser Größe nicht mehr zu steuern ist, dann spielt auch keine Rolle mehr, wie schön er aussieht. Nur mit viel Liebe, wie der Film „Dog“ suggeriert, ist dann nichts auszurichten.“ Noch aus einem weiteren Grund hofft die Hunde-Expertin, dass der Malinois nicht zur Mode wird: „Wenn eine bestimmte Rasse, die bereits sehr anspruchsvoll ist, zusätzlich noch in Masse produziert wird, um eine hohe Nachfrage zu bedienen, kann das keinen guten Einfluss auf diese Tiere haben.“ Nadine Seeger steht für Interviews und Gastartikel rund um das Thema Hunde zur Verfügung. Über Nadine Seeger Nadine Seeger ist Hundetrainerin aus Passion. Seit rund vier Jahren betreut sie mit ihrem Team rund 30 Hunde am Tag – im Laufe der Zeit über 1.000 Hunde. Die von der Tierärztekammer Schleswig-Holstein zertifizierte Verhaltensberaterin für Hunde kennt die Feinheiten der Rudeldynamik und Hundesprache genau. Ihre besondere Spezialisierung sind Hundeberufe. https://pet-hunde.de





