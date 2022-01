»

Mit Pedigree und Whiskas werden „tierische“ Herzenswünsche schwerkranker Kinder wahr

Großer Erfolg: für die Stiftung Kindertraum hat Mars Austria im vergangenen Herbst 25.000 Euro gesammelt

Seit vielen Jahren setzt sich Mars Austria mit den Marken Pedigree und Whiskas für die Förderung der Mensch-Tier-Beziehung ein und unterstützt zahlreiche Projekte, um die Welt zu einem besseren Ort für Menschen und „ihre“ Tiere zu machen.





Für die Stiftung Kindertraum hat Mars Austria im vergangenen Herbst 25.000 Euro gesammelt, um tiergestützte Therapien sowie Assistenzhunde für Kinder mit Behinderungen oder schweren Krankheiten zu ermöglichen.

Pünktlich zum Welttiertag am 4. Oktober 2021 wurde die aktuelle Initiative gestartet: Für jedes im Aktionszeitraum verkaufte Pedigree- oder Whiskas-Produkt spendete Mars einen Betrag an die Stiftung Kindertraum, um „tierische Herzenswünsche“ schwerkranker oder behinderter Kinder zu erfüllen. Insgesamt sind 25.000 Euro zusammengekommen, die nun an die Stiftung Kindertraum übergeben wurden.

Große Freude herrscht bei der Stiftung Kindertraum und vor allem bei zwei Kindern, die sich sehnlichst ein ganz besonderes Tier wünschen. Denn mit dem Betrag wird die Anschaffung und Ausbildung von zwei Assistenzhunden möglich: Der 9-jährige Kilian, der an Epilepsie leidet und auf Rund-um-die-Uhr-Betreuung angewiesen ist, durfte seine zukünftige Servicehündin „Amira" bereits kennenlernen.

Sie wird im Vorfeld vor epileptischen Anfällen warnen und dem Buben so mehr Sicherheit und Selbstständigkeit ermöglichen. Auch bei der 13-jährigen Victoria wird bald Pudel „Piccolino“ als Assistenzhund einziehen und das Mädchen im Rollstuhl als Wegbegleiter die kommenden Jahre unterstützen.

„Für uns als gemeinnützige Privatstiftung ist es essenziell, dass sich auch große Unternehmen für unsere Herzenswünsche interessieren und spenden. Die Partnerschaft zwischen der Stiftung Kindertraum und Mars Austria besteht bereits seit 2012 und ist sowohl für unser Team als auch für unsere Herzenskinder eine wunderbare Hilfe“, erklärt Diana Gregor-Patera, seit Januar 2022 neue Geschäftsführerin Stiftung Kindertraum.

Die Spendengelder ermöglichen tiergestützte Therapieleistungen sowie Assistenzhunde für Kinder mit Behinderungen oder schweren Krankheiten. „Wir freuen uns, dass wir mit unserem Engagement insgesamt schon 50 Herzenswünsche für über 120 Kinder mit Behinderungen oder schweren Krankheiten realisieren konnten“, ergänzt Hendrik de Jong, Country Manager bei Mars Austria.





