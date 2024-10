Sie sind hier: » » » »

Goldener Fressnapf für die Trofaiacher Tiertafel in der Steiermark Auch in diesem Jahr ehrt Fressnapf Österreich im Rahmen der Initiative „Tierisch engagiert“ am 4. Oktober, dem Welttierschutztag, den außergewöhnlichen Einsatz von Tierschützer:innen aus ganz Österreich – und das bereits zum elften Mal. Am Tier-Gnadenhof Gut Aiderbichl in Henndorf bei Salzburg wurden einzigartige Projekte aus dem ganzen Land mit dem Goldenen Fressnapf und Preisen im Gesamtwert von 45.000,- Euro gewürdigt.



Claudia Sarrer, Margit Emmerstorfer und Nicole Schuchaneg von der Trofaiacher Tiertafel freuen sich mit Hermann Aigner, Geschäftsführer Fressnapf Österreich über den goldenen Fressnapf. Claudia Sarrer, Margit Emmerstorfer und Nicole Schuchaneg von der Trofaiacher Tiertafel freuen sich mit Hermann Aigner, Geschäftsführer Fressnapf Österreich über den goldenen Fressnapf.

Die Tierschützer:innen der Trofaiacher Tiertafel unterstützten ehrenamtlich einkommensschwache Haustierhalter:innen mit kostenloser Tierfutterversorgung, um ihre geliebten Tiere auch in schwierigen Zeiten gut versorgen zu können.

Zudem wurde heuer zum zweiten Mal das „Haustier des Jahres” gewählt. In dieser Kategorie gewann der Therapiebegleithund Levy aus Wien. Täglich engagieren sich Menschen in Österreich mit großem Einsatz für den Schutz von Tieren, sei es durch ehrenamtliche Arbeit in Tierschutzvereinen, in der Nachbarschaft oder im eigenen Haushalt. Der „Tierisch engagiert“-Award von Fressnapf Österreich würdigt diese unermüdlichen Einsätze und unterstützt jene, die sich mit viel Herzblut für den Tierschutz engagieren. „Mit vielen kleinen Beiträgen können wir Großes bewirken und gemeinsam ein starkes Zeichen für den Tierschutz setzen. Genau das möchten wir mit dem „Tierisch engagiert‘-Award fördern“, betont Hermann Aigner, Geschäftsführer von Fressnapf Österreich.

Doch nicht nur den Tieren wird geholfen – sie schenken uns ebenfalls viel. Durch ihre Zuneigung und Treue bereichern sie unser tägliches Leben, spenden Trost und tragen auf wunderbare Weise dazu bei, den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Seit 2014 hat Fressnapf Österreich mehr als 2,5 Millionen Euro in Tierschutzprojekte investiert und zahlreiche Initiativen gefördert.

Trofaiacher Tiertafel für Haustiere in Not Die stetig steigenden Lebenshaltungs- und Energiekosten machen es vielen Haustierbesitzer:innen schwer, ihre geliebten Vierbeiner zu versorgen. Aus diesem Grund gründete Claudia Sarrer, ehemalige Tierschutzreferentin der Stadt Trofaiach, im Oktober 2022 die Trofaiacher Tiertafel, um einkommensschwachen Haustierhalter:innen eine unbürokratische und kostenlose Versorgung mit Tierfutter zu ermöglichen.

Alle sechs Wochen können betroffene Personen im rückwärtigen Bereich der Mittelschule Trofaiach Futter abholen – diskret und geschützt vor Einblicken. „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, diesen Menschen und ihren Tieren in schwierigen Zeiten zu helfen, damit die Tiere nicht aus finanziellen Gründen abgegeben werden müssen,“ erklärt Claudia Sarrer. Finanziert wird das Projekt von privaten Geld- und Sachspenden.

Dabei werden nicht nur Großspender aktiv, sondern auch die Unterstützung aus der Bevölkerung ist besonders rührend: Selbst Lehrlinge kaufen von ihrem kleinen Lehrgeld Futter, um andere zu unterstützen. Bei Futteranschaffungen über Geldspenden, wird dabei auf eine sehr gute Qualität des Futters geachtet.

Auch mögliche Allergien der Tiere werden – wenn sie vorab bekannt sind – berücksichtigt. Dank der Trofaiacher Tiertafel konnte schon vielen Haustieren eine Zukunft bei ihren Familien gesichert werden. Im Zuge des „Tierisch engagiert“-Awards 2024 würdigt Fressnapf Österreich dieses Engagement mit einer Spende von 5.000,- Euro.

Levy das Haustier des Jahres Levy das Haustier des Jahres

Im Zuge der Initiative „Tierisch Engagiert“ hat Fressnapf Österreich heuer zum zweiten Mal das „Haustier des Jahres“ mittels einer Vorauswahl der Jury und anschließendem Voting gekürt. Das Rennen machte der Samojede Levy aus Wien, der als Therapiebegleithund das Leben von 24 Volksschulkindern bereichert.

Er unterstützt seine Besitzerin Melanie Seybold, welche als Volksschullehrerin arbeitet, in der Klasse. Eines der Kinder ist AuthistIn, und ab dem ersten Schultag liegt Levy täglich bei diesem Kind. Der Grund warum das Kind in die Schule kommt, ist der Hund. "Levy ist so aufmerksam wenn es einem der Kinder nicht gut geht, hilft sofort und das völlig uneigennützig oder dem "Kommando" er solle sich an einem bestimmten Platz ablegen. Er hat den besten Riecher für die Gefühlswelt der Kinder.", sagt Seybold.

Prominente Jury kürt Österreichs tierische Helden:innen Die Gewinner:innen des „Tierisch engagiert“-Awards 2024 wurden von einer Fachjury bewertet und ausgewählt. Diese bestand aus Hermann K. Aigner, Geschäftsführer Fressnapf Österreich; Maggie Entenfellner, Tierschützerin und Journalistin; Eva Persy, Wiener Tierschutzombudsfrau; Helmut Pechlaner, ehemaliger Direktor des Tiergartens Schönbrunn und WWF- Ehrenpräsident; Lukas Pratschker Hundetrainer - School of Dogs und Fressnapf Hundeexperte sowie Maria Jelenko-Benedikt, Chefredakteurin RegionalMedien Austria.



