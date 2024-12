»

Was bereits Kinder über Tierhaltung wissen sollten

Verein Tierschutz macht Schule: Unterrichtsheft über Qualzucht, scheinbar lustige Tiervideos und tiergerechten Umgang mit Hund, Katze und Co.

Mit dem Unterrichtsheft „Tierprofi - Heimtiere“ vom Verein Tierschutz macht Schule können Kinder verstehen, dass die Haltung von Tieren viel Wissen erfordert. Nur wenn die Tierhalterin oder der Tierhalter die Bedürfnisse der Schützlinge kennt, ihre Körpersprache versteht sowie achtsam und verantwortungsvoll mit ihnen umgeht, können sich Tiere in Menschenobhut wohlfühlen.

Die Kinder lernen durch das Heft aktuelle Herausforderungen im Tierschutz kennen und erhalten dafür motivierende Lösungen. Sie erfahren vom illegalen Welpenhandel und bekommen Tipps, was künftige Hundehalterinnen und Hundehalter vor der Anschaffung eines Hundes beachten sollen. Sie finden heraus, was Qualzucht für Hunde, Katzen und Fische bedeutet und wie sie diese erkennen und vermeiden können.

In der Geschichte „Keine Likes für Tierleid“ machen sie sich schlau, was hinter scheinbar lustigen Tiervideos steckt, die in großer Zahl über soziale Medien geteilt werden. Das Heft verrät, wie Kinder stattdessen tierfreundliche Videos von ihren Lieblingen erstellen können.

Auf den Spezialseiten über Hund, Katze, Kaninchen, Meerschweinchen, Rennmaus, Ratte, Wellensittich, Zwerghamster und Aquariumfisch berichtet der Comic-Kater Klaro, was die Körpersprache der Tiere bedeutet und welche Bedürfnisse sie haben. Die Kinder erfahren zum Beispiel, dass soziale Tiere wie Kaninchen, Rennmäuse und Meerschweinchen immer mit ihren Artgenossen gehalten werden sollen.

Klassen können mit dem Heft, das von Fachleuten aus den Bereichen Zoologie, Veterinärmedizin und Pädagogik entwickelt wurde, sogar „Meerschweinisch“ lernen. Das Material trägt maßgeblich zur Sicherheit bei, wenn alle Kinder die Körpersignale der Hunde kennenlernen und sich bei Begegnungen mit ihnen richtig verhalten.

Der Comic-Kater Klaro begleitet die Kinder durch die bunten Seiten und führt sie zu den wilden Vorfahren der Heimtiere, denn bei ihnen liegt der Schlüssel zum Verständnis des Tierverhaltens. Zum Beispiel wollen Kaninchen auch als Heimtiere in der Erde buddeln, weil ihre Vorfahren, die Wildkaninchen, in unterirdischen Bauten leben.

Zu jedem Thema können die Kinder spannende Rätselaufgaben lösen. So werden sie zu echten Tierprofis und erhalten einen „Tierprofi-Ausweis“, der als Vorlage im Bonusmaterial online zur Verfügung steht. Mit Aktionskarten können sie Begriffe aus dem Heft pantomimisch präsentieren.

Das Unterrichtsheft ist in Klassenstärke kostenlos, exklusive Versand, beim Verein Tierschutz macht Schule erhältlich. Zielgruppe ist die dritte bis achte Schulstufe.

Lea Mirwald, MSc, Geschäftsführerin von Tierschutz macht Schule, empfiehlt: „Jede Schülerin und jeder Schüler soll ein Heft bekommen und es auch behalten dürfen. Wie wir aus Erfahrungsberichten wissen, beschäftigen sich viele Kinder auch nach der Schulstunde intensiv mit dem Heft.“ Die aktualisierte Ausgabe gibt noch mehr Geheimnisse aus der Welt der Heimtiere preis.



Information und Bestellung: www.tierschutzmachtschule.at









