Neu! Lernposter „Macht euch für Tiere stark!“

Kostenloses Unterrichtsmaterial vom Verein „Tierschutz macht Schule“

Mit dem Klassenposter „Macht euch für Tiere stark!“ sollen Kinder und Jugendliche aufgerufen werden, in ihrem Alltag Tiere in Not zu erkennen und die richtigen Schritte zu setzen, um ihnen zu helfen.



Zum Poster gehört ein Arbeitsblatt, auf dem acht Situationen beschrieben sind. Dabei geht es zum Beispiel um einen Fall klar erkennbarer Tierquälerei, wenn Jugendliche einen Schwan mit Steinen bewerfen.

Andere Fälle werden von vielen Menschen oft gar nicht als Tierquälerei wahrgenommen, obwohl die Tiere darunter leiden, zum Beispiel eine vermeintlich „lustige“ TikTok-Challenge mit einer Katze oder die Haltung eines Meerschweinchens, das ohne seine Artgenossen leben muss.



Zu den acht Beispielen gibt es ein Lösungsblatt mit Tipps von Fachleuten, wie sich Kinder und Jugendliche in diesen Situationen am besten verhalten und zu einer Bewusstseinsbildung für den guten Umgang mit Tieren beitragen. Zielgruppe: 4. bis 8. Schulstufe; das Material ist kostenlos, exkl. Versand, bestellbar.



Weitere Materialien von „Tierschutz macht Schule“ wie kostenlose Schulfilme, online-Arbeitsblätter, Vorlagen zum Offenen Lernen sowie Unterrichtshefte für verschiedene Schulstufen unter: www.tierschutzmachtschule.at









