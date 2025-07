»

Großer Spaß für kleine Tierfreunde auf Gut Aiderbichl Henndorf

Am Samstag, 2. und Sonntag, 3. August 2025 lädt Gut Aiderbichl Henndorf von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr herzlich zum großen Kinderfest ein – ein erlebnisreicher Tag für die ganze Familie, bei dem die jüngsten Besucherinnen und Besucher ganz im Mittelpunkt stehen.

„Unsere Kinder sind die Zukunft – sie sind entscheidend dafür, den Tierschutzgedanken langfristig in der Gesellschaft zu verankern“, so Dieter Ehrengruber, Geschäftsführer von Gut Aiderbichl. „Wir möchten den Kindern mit solchen Veranstaltungen Tierschutz spielerisch näherbringen.“



Buntes Rahmenprogramm sorgt für Unterhaltung

Ein buntes Rahmenprogramm sorgt für Unterhaltung, Information und jede Menge tierische Begegnungen.

Bei kindgerechten Gutsführungen erfahren die kleinen Gäste spielerisch mehr über das Leben auf dem Hof, den Tierschutz und die Geschichten der geretteten Tiere.

Mit dem Gut Aiderbichl Kinderfest-Pass können Kinder bei verschiedenen Stationen Stempel sammeln. Wer alle Aufgaben meistert, darf sich über eine Urkunde freuen.

Zu den Highlights des Tages zählen unter anderem:



Die Pony-Putzstation – hier dürfen Ponys gestriegelt und gepflegt werden.

Kinderschminken – mit bunten Farben verwandeln sich die Kleinen in Tiere oder Fantasiefiguren.

Die Station „Fragen an den Tierarzt“ – eine spannende Gelegenheit, alles über Tiere und ihre Gesundheit zu erfahren.Der Biggy Express – der Bummelzug bringt an diesen Tagen alle Kinder gratis zu den sieben Außenhöfen von Gut Aiderbichl.

„Wer Lust auf noch mehr tierische Erlebnisse hat, den laden wir auch in den restlichen Sommerferien herzlich ein, über unser Junior Tierpfleger-Programm in den Alltag eines Tierpflegers hineinzuschnuppern“, so Ehrengruber weiter.

Das Junior Tierpfleger-Programm findet während der Sommerferien statt und richtet sich an Kinder ab 6 Jahren (nur mit vorheriger Anmeldung).

Weitere Informationen finden Sie auf der Website: Angebote für Kinder - gut-aiderbichl.com

Das Kinderfest findet bei jedem Wetter statt.









