News aus der Welt der Hunde
|Kurzmeldungen Hunde-Welt
Kurzmeldungen aus der Welt der Hunde
|Hunde-Seminare
Workshops, Weiterbildung, Veranstaltungen
|Hunde-Schulen und Hundetrainer
Konzepte, Anbieter, Veranstaltungen
|Hunde-Rassen
alle Rassen, alle Infos
|Hundehaltung
Leben mit Hunden
|Hundeausstellungen und Haustiermessen
Aktuelle Veranstaltungen und Rückblicke
|Hundezucht in Österreich
Verbände, Clubs und Ausstellungen
|Hundesport
Sport und Hundearbeit
|Rettungshunde
Organisationen, Ausbildung, Einsätze
|Diensthunde
Organisationen, Ausbildung, Einsätze
|Hunde-Buch Magazin
Aktuelle Bücher, Kalender, Software
|Hunde-Zeitschriften
Lesestoff für Hundefreunde
|Hunde im TV
Coaching und Tier-Vermittlung
|Hundenahrung
Trockennahrung, Feuchtnahrung, Snacks
|Zubehör und Pflege
Fellpflege, Parasitenschutz, Hygiene
|Mensch-Hund Verhältnis
Tiergestützte Therapie mit Hunden
|Zoofachhandel und Hundeläden
Aktionen, Angebote, Neuigkeiten
|Hundegesundheit
Tierärzte, Krankheiten, Diäten, Alternativen
|Hunde-Verhalten
Hundeverhalten und Verhaltenstherapeuten
|Hunde-Betreuung
Hundesitter, Hundepensionen, Hundebetreuung ...
|Hunde Urlaub
Urlaub in Österreich mit dem Hund
|Hundesalons in Österreich
Hundefriseure und Hundepflege
|Hundeportraits
Zeichnungen und Gemälde
|Tierbestattung und Tierkrematorien
Verzeichnis der Tierfriedhöfe und Tierkrematorien in Österreich
|Tierkommunikation in Österreich
Verzeichnis und Neuigkeiten
|Tier-Kinesiologie in Österreich
Neuigkeiten, Ausbildung und Anbieter
|Tierenergetiker
Neuigkeiten und Verzeichnis
|Tierschutz in Österreich
entlaufen, gefunden, Tierschutzhäuser
|Tiersuche
Notfalltiere, vermisste und gefundene Tiere
|Neu auf Hundewelt.at
Alle Nachrichten aus der Hundewelt
|Werbung auf Hundewelt
Sie möchten Ihre Website, Ihre Produkte oder Ihr Unternehmen auf Hundewelt.at bewerben
Top News 2025
Impfen für Afrika 2025: Unterstützung für das Stipendienprogramm von Tierärzte ohne Grenzen
Mit
einer Impfung gleich doppelt helfen: In der Woche vom 20. bis 26.
Oktober 2025 können Tierhalter:innen in Österreich nicht nur die
Gesundheit ihrer Haustiere schützen, sondern gleichzeitig ein
international einzigartiges Ausbildungsprogramm unterstützen.
Das
Stipendienprogramm von Tierärzte ohne Grenzen Österreich (VSF) fördert
gezielt junge Menschen aus indigenen Völkern, die sonst keinen Zugang zu
universitärer Bildung hätten.
Es ermöglicht ihnen ein
Veterinärstudium – und damit die Chance, in ihren Gemeinschaften
erstmals eine tierärztliche Basisversorgung aufzubauen.
Warum das so wichtig ist
- In mindestens neun afrikanischen Ländern gibt es weniger als 100 registrierte Tierärzt:innen.
- In Tansania (so groß wie Österreich, Deutschland und Frankreich zusammen) sind es nur rund 1.000.
- Das heißt, es gibt praktisch keine veterinärmedizinische Versorgung für zig Millionen von Tieren.
- Zum Vergleich: Allein in Wien praktizieren fast 300 Tierärzt:innen.
So können Sie helfen
Lassen Sie Ihr Haustier in der Aktionswoche impfen.
Eine Liste aller teilnehmenden Praxen finden Sie unter www.vsf.at.
Jede Impfung unterstützt direkt die Ausbildung von Tierärzt:innen in Afrika.
Stimmen zur Aktion
„Unser
Stipendienprogramm ist weltweit einzigartig: Wir geben indigenen
Völkern die Chance, eigene Tierärzt:innen auszubilden – für gesunde
Tiere, Ernährungssicherheit und Schutz vor Epidemien“, betont Prof.
Dagmar Schoder, Präsidentin von Tierärzte ohne Grenzen Österreich.
Schauspielerin
Lilian Klebow ergänzt: „Die Arbeit von Tierärzte ohne Grenzen zeugt von
jenem Respekt für Tier und Mensch, den ich mir wünsche.“ Auch Moderator
Christian Clerici unterstützt die Aktion.
Aktuelle Meldungen
|Suchen
Schnell-Suche
Sie suchen etwas Spezielles? Einfach Suchbegriff ins Feld eingeben und los:
