Impfen für Afrika 2025: Unterstützung für das Stipendienprogramm von Tierärzte ohne Grenzen

Mit einer Impfung gleich doppelt helfen: In der Woche vom 20. bis 26. Oktober 2025 können Tierhalter:innen in Österreich nicht nur die Gesundheit ihrer Haustiere schützen, sondern gleichzeitig ein international einzigartiges Ausbildungsprogramm unterstützen.

Das Stipendienprogramm von Tierärzte ohne Grenzen Österreich (VSF) fördert gezielt junge Menschen aus indigenen Völkern, die sonst keinen Zugang zu universitärer Bildung hätten.

Es ermöglicht ihnen ein Veterinärstudium – und damit die Chance, in ihren Gemeinschaften erstmals eine tierärztliche Basisversorgung aufzubauen.



Warum das so wichtig ist

In mindestens neun afrikanischen Ländern gibt es weniger als 100 registrierte Tierärzt:innen.

In Tansania (so groß wie Österreich, Deutschland und Frankreich zusammen) sind es nur rund 1.000.

Das heißt, es gibt praktisch keine veterinärmedizinische Versorgung für zig Millionen von Tieren.

Zum Vergleich: Allein in Wien praktizieren fast 300 Tierärzt:innen.

So können Sie helfen

Lassen Sie Ihr Haustier in der Aktionswoche impfen.

Eine Liste aller teilnehmenden Praxen finden Sie unter www.vsf.at.

Jede Impfung unterstützt direkt die Ausbildung von Tierärzt:innen in Afrika.



Stimmen zur Aktion

„Unser Stipendienprogramm ist weltweit einzigartig: Wir geben indigenen Völkern die Chance, eigene Tierärzt:innen auszubilden – für gesunde Tiere, Ernährungssicherheit und Schutz vor Epidemien“, betont Prof. Dagmar Schoder, Präsidentin von Tierärzte ohne Grenzen Österreich.

Schauspielerin Lilian Klebow ergänzt: „Die Arbeit von Tierärzte ohne Grenzen zeugt von jenem Respekt für Tier und Mensch, den ich mir wünsche.“ Auch Moderator Christian Clerici unterstützt die Aktion.